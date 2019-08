Guilem i Arnau Montiel i Pau Noguera obtenen una plaça per a l'estatal de triatló

Les destacades actuacions de Guillem i Arnau Montiel i Pau Noguera ha donat al CN Minorisa la seva primera victòria en una prova estatal de triatló regulada per la Federació Espanyola.

El Triatló de Tarazona (Saragossa) servia per atorgar dotze places per participar en el Campionat d'Espanya elit que tindrà lloc a finals de setembre a la Corunya. Els tres atletes del CN Minorisa van aconseguir entrar entre els dotze assegurant-se així ser a la Corunya.

Guillem Montiel (1.54.04) va guanyar la triatló escapant-se en solitari en el segment ciclista i entrant a meta amb més de 5 minuts sobre el segon classificat, Facundo Ismael Medard (Triatló Arteixo) amb 1.59.17; la tercera posició va ser per Enric Joan Tejedor (Flor de Triatló) amb 1.59.54. Arnau Montiel va ser novè i Pau Noguera (encara en edat júnior) fou dotzè.

Per equips, el CN Minorisa va ser primer amb un temps global de 5.56.53 seguit del CT Diablillos amb 6.05.34, l'AD Ecosport Alcobendas amb 6.10.41, el Fasttriatlon-CN Montjuïc amb 6.11.51 i el CT Arena Alacant amb 6.16.07.