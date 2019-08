L'orientació es fa un lloc a Manresa

«Mai havia competit en curses d'orientació. El meu company em va proposar el projecte fa un any i vaig decidir que podia ser una bona idea perquè m'agrada molt la muntanya però sense saber massa de què anava». I així, com qui surt un dia d'excursió, la manresana Mireia Via va guanyar el Mundial sub-23 de curses d'orientació juntament amb el gironí Sergi Oliveras, més habitual en les competicions. Junts van participar en diferents proves nacionals i estatals per preparar el Mundial, en curses d'entre 8 i 10 hores de duració. Però la del campionat del món era molt més exigent, ja que constava de 24 hores competint.

La manresana és una absoluta apassionada per la muntanya: practica escalada, esquí de muntanya i ara també orientació i li agradaria poder participar més endavant en un raid d'aventura. «Es fan diferents proves d'orientació, escalada, rem... i cada una té la seva puntuació», explica Mireia Via, que està segura que seria una gran experiència per ella. Abans d'entrar en el món de l'orientació, havia competit amb el Club Atlètic Manresa, en les modalitats de mig fons. «Ho vaig deixar farà 3 o 4 anys. M'ha servit per tenir una disciplina i una base de competició molt important, però la meva passió és la muntanya i participar en tants campionats d'atletisme em tallava una mica les ales». La campiona sub-23 considera que és molt difícil afrontar un campionat «per exigència», i més si es tracta d'una cursa d'un dia sencer. Les condicions no van ser gens fàcils, amb pluja i tempesta durant gran part de la prova. «Hi va haver un moment que vaig vomitar perquè se m'havia posat malament el menjar», narra la manresana.

Tot plegat, juntament amb el cansament, va provocar que haguessin de fer una aturada per dormir que no tenien planejada al principi. No obstant això, va ser clau per aconseguir la victòria. «Quan vam anar a descansar estàvem en segon lloc. Després de dormir uns 30 minuts, vam recuperar forces i gràcies això vam poder pujar ràpidament als pics més alts i remuntar».



Un futur incert en l'orientació

Va començar l'aventura com un passatemps i esperava que així acabés sent. «M'ho prenia com una aventura anecdòtica més i el resultat va ser extraordinari». Ara, el futur en l'orientació per a l'actual campiona del món sub-23 és incert, ja que el següent Mundial es disputa l'any vinent a Califòrnia. Via afirma que «ens agradaria revalidar el títol, però també estem intentant trobar suport econòmic». En cas d'haver-se de costejar ells tot el viatge i participació, els seria més complicat, ja que és molt car poder-hi participar. «Aquesta vegada va ser més senzill, ja que es feia a La Molina i ens quedava a prop». El fet de realitzar-se a Catalunya, va ser aprofitat per la selecció nacional per crear un equip pels mundials i donar suport als participants. «No sabem si voldran fer-lo també per anar l'any que ve a Califòrnia, queda molt». Les curses d'orientació són un esport minoritari a nivell nacional i estatal, però tenen una enorme popularitat als països nòrdics. «Com més conegut és un esport, més gent amb talent acostuma a sortir i en aquella zona n'hi ha molt», explica. Però tenien un gran avantatge respecte a ells: el desnivell. «No estan acostumats a les seves zones d'entrenament a tenir tant desnivell i això ens va jugar molt a favor», recorda Via.



Ajuntar les seves dues passions

La corredora manresana no només és una gran aficionada a la muntanya, també té devoció per la medicina, disciplina que està estudiant actualment. «Aquest any començaré el quart curs i realment també em fa feliç», assegura Mireia Via. El seu objectiu és poder ajuntar les seves dues passions i dedicar-se a la medicina de muntanya. «És una feina que no té una gran demanda per part dels metges, ja que es tracta d'un ambient bastant hostil», comenta. Però també explica que és molt necessari que hi hagi persones amb formació mèdica que es dediquin al món de la muntanya. La formació específica en aquest aspecte és escassa, però és el gran somni de la manresana poder dedicar-s'hi. «No hi ha res millor que poder viure d'allò que més t'apassiona, sempre es farà amb més ganes», assegura la guanyadora del Mundial sub-23.