Pedro Martínez no és gaire optimista respecte a l'estat físic de Toolson

No va poder ser ahir a la presentació de l'equip, sembla que per motius de paperassa. El Baxi Manresa espera demà l'arribada de Ryan Toolson, el que ha de ser un dels referents ofensius de la formació que dirigeix Pedro Martínez. Els dubtes, però, són si l'escorta nord-americà està recuperat de la lesió a l'esquena que va forçar la seva baixa en les darreres jornades de la lliga passada, el play-off inclòs. Toolson va quedar clavat el divendres 10 de maig en el partit contra el MoraBanc Andorra al Congost per una lumbàlgia agreujada. Aquell cap de setmana, fins i tot, va haver de ser ingressat uns dies a l'Hospital de Sant Joan de Déu.

El que fa pensar que encara no està recuperat és la declaració que ha fet el tècnic Pedro Martínez al periodista manresà Ernest Macià, a Catalunya Ràdio: "Ryan Toolson no està bé. Continua de baixa, va acabar lesionat a l'esquena i no sabem quan temps trigarà a tornar. És preocupant perquè són situacions que acaben condicionant el treball i els futurs resultats". El club ha assenyalat que, un cop a Manresa, es faran les corresponents revisions a Toolson per valorar el seu estat real.