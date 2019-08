Sallent té un nou club de futbol

«El nou club neix de la necessitat d'un grup de jugadors que, per un motiu o altre, han quedat desvinculats del CE Sallent, però que continuen amb ganes de jugar a futbol. Es va començar a gestar entre el gener i el febrer, entre una colla d'amics, i la veritat és que hem trobat un gran compromís sobretot per part dels futbolistes que, des d'un primer moment, han cregut en la idea». Així parla de l'anomenat CF Estación, una nova entitat futbolística de Sallent, el seu president, José Francisco Escudero.

Aquest nou club tindrà aquesta propera temporada un equip sènior en la competició de Quarta Catalana. Rubén Trapero farà les funcions de director esportiu, Carlos Escobar les d'entrenador i Omar Gutiérrez les de delegat que, segons Escudero, «s'han afegit al projecte de forma totalment desinteressada, cosa que s'ha d'agrair». Després d'aconseguir tota la paperassa necessària, el CF Estación es va donar d'alta a la Federació Catalana de futbol el mes de maig passat. Respecte al nom, CF Estación, José Francisco Escudero ha comentat que «fa referència a aquest barri sallentí on gent del club hi té lligams».

Els colors del CF Estación seran el blanc i el negre pel que fa a la samarreta, i negre per als pantalons i les mitgetes. Tot i que de moment només tindrà un equip, el CF Estación no descarta en un futur proper «créixer en el nombre d'equips. Primer amb un sènior femení i també amb formacions futbol base. La gent ens ho demana i per a la següent temporada, la 2020/21, pot ser que ja sortim amb algun conjunt més. No som un club tancat a només gent de Sallent».

El CF Estación farà les seves activitats al camp municipal de Sallent. En aquest sentit, Escudero ha comentat que «estem molt agraïts al suport que hem trobat de l'Ajuntament malgrat que al principi era reticent a l'aparició d'un altre club quan ja existeix el CE Sallent. Sí que és cert que amb aquesta entitat estem topant amb els horaris, però pensem que el camp és municipal i tots hi hem de tenir cabuda».

La Planta de Sallent (residus industrials) és el patrocinador principal d'un CF Estación que jugarà el seu primer amistós el dissabte 31 d'agost a Navàs; el primer enfrontament a casa serà amb la Balconada el dia 7 de setembre.