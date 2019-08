Montse Gomariz, campiona del món màster en els 100 papallona

La nedadora màster del CN Minorisa, Montse Gomariz, s'ha proclamat aquest dijous campiona del món de la seva categoria (entre 45 i 49 anys) en els 100 metres papallona als mundials que s'estan celebrant a Gwangju, a Corea del Sud. Veient els resultats de la jornada anterior, on va ser bronze en els 50 metres papallona, la esportista bagenca va decidir renunciar a la seva participació en els 200 metres estils individuals, prova que la deixava amb poc descans per a recuperar-se pel que era la seva millor opció. Aquesta estratègia ha tingut premi, malgrat l'oposició de l'alemanya Carola Ruwoldt, que en el seu pas pels 50 metres es mantenia en la lluita. Només una centèsima de segon les separava; però en els segons 50 metres la nedadora manresana s'imposava amb autoritat, agafant-li gairebé dos segons, 1.09.62 per a la Gomariz i 1.11.55 per a la germànica. Més lluny, Michelle Ware, britànica completava el podi.

La marca de Montse Gomariz significa un nou rècord estatal, rebaixant àmpliament l'anterior, que també era en possessió seva. Cal recordar que en aquests mundials el sallentí Josep Claret s'ha penjat l'or en la categoria dels 75 als 79 anys en els 50 papallona (33''17) amb rècord dels campionats. El santrpedorenc Pere Balcells, exnedador olímpic, també va pujar al punt més alt del podi en la prova dels 100 braça per a nedadors de 65 a 69 anys, El seu crono va ser 1.18.49. Tant Balcells com Claret competeixen per l'Aquatica Torino SS Diet.