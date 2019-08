Doble presència al cim després d'onze anys

Dos jugadors de la Catalunya Central, bagencs per més senyes, a la màxima categoria del futbol estatal. Feia onze temporades que aquest fet no succeïa, ni a l'inici de la competició, com és el cas, ni durant tot l'exercici de lliga. El manresà Lluís López, de l'Espanyol, i el sallentí Aitor Ruibal, del Leganés, són a la graella de sortida de la competició que arrenca avui. Tots dos ja han debutat a l'ara anomenada Lliga Santander, però ho van fer en el mateix campionat. El davanter ho va fer, de manera testimonial en dos partits, la temporada 2017-18 amb la camiseta del Betis, i el central, la temporada passada amb sis partits amb l'Espanyol.

L'última parella que va compartir presència en una mateixa temporada també era bagenca, i també de l'Espanyol. La campanya 2008-09, la primera d'un altre bagenc, Pep Guardiola, a la banqueta del Barça, David Garcia i Jonathan Soriano vestien de blanc-i-blau. Va ser l'última vegada que aquest darrer va actuar a la màxima categoria. Garcia encara va fer dues campanyes més al màxim nivell, en què seria l'únic representant de casa nostra.

En els anys següents, presència gairebé anecdòtica del manresà Gerard Bordas al Vila-real (2012), l'igualadí Adrià Carmona al Saragossa (2013), l'esparreguerí Cristian Lobato a l'Osasuna (2014) i els tres minuts del porter manresà Pol Freixanet a l'última jornada amb l'Elx (2015). Va ser el preàmbul de dos anys de sequera total i de l'arribada esglaonada de Ruibal i Lluís López.



Podrien ser-ne més

La llista de dos jugadors encara podria créixer d'aquí a final de temporada, tot i que en un dels casos és complicat. L'Espanyol disposa de dos jugadors més amb possibilitats d'actuar al primer equip, tot i que l'esparreguerí Gonzalo Ávila, Pipa, és més que probable que surti cedit a un equip de la Segona Divisió. En l'altre cas, el del lateral olesà Víctor Gómez, campió d'Europa sub-19 aquest estiu a Armènia, sí que hi ha més possibilitats, sobretot si els blanc-i-blaus no aprofiten els diners que han deixat les vendes per contractar un jugador al seu lloc, un suplent de Javi López. Té la confiança de David Gallego i, algun dia, es podria estrenar.



Descens a Segona

On sí que hi ha hagut un descens significatiu en la presència de jugadors nostres és a la Segona Divisió, l'anomenada ara Lliga SmartBank. El descens del Nàstic, que la temporada passada aportava el mateix Pipa, cedit, i José Kante, i la pràctica desaparició del mapa del Reus Deportiu, amb Pol Freixanet i el berguedà Martí Vilà a les seves files, ha deixat poques possibilitats. Es manté a l'Almeria el prometedor lateral manresà Ivan Martos, que la temporada passada va debutar a la categoria, i Pol Freixanet ha tornat al Fuenlabrada, equip que s'estrena a Segona i al qual ja havia actuat a Segona B en una eliminatòria contra el Reial Madrid. L'any passat també hi havia Aitor Ruibal al Majadahonda, abans de progressar i ser ara part de l'elenc de futbolistes que són al cim.