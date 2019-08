L'última pedalada d'una escaladora pura

«Hi ha una frase que defineix amb precisió la meva carrera esportiva a l'elit. Vaig gaudir de la possibilitat d'iniciar-me en el professionalisme tard i, potser, me'n vaig massa d'hora». Lorena Llamas, la ciclista igualadina que es retira, afegeix que «ho faig després d'haver complert un somni i d'haver participat en les millors proves ciclistes del calendari internacional, a més de prendre part al Mundial en ruta d'Innsbruck».

El dissabte 3 d'agost Lorena Llamas va disputar la seva darrera prova com a ciclista professional, la Clàssica de Sant Sebastià. L'endemà, la igualadina va fer pública, a través de les xarxes socials, la decisió de retirar-se. «El meu contracte amb Movistar Team té vigència fins al 31 de desembre. Enguany, però, el meu calendari competitiu finalitzava a primers d'agost. Les grans curses ciclistes femenines es concentren en un període de cinc mesos, entre el març i el juliol», emfatitza Llamas.



Les claus d'un adeu prematur

La decisió de Movistar Team de no renovar el contracte de Lorena Llamas per a la propera temporada i la determinació de l'escaladora igualadina de mantenir-se fidel al seu ideari i de tancar la seva etapa professional a l'equip navarrès, són les claus que expliquen un comiat que es produeix abans del previst. «El final de la meva relació amb Movistar Team es fonamenta en aspectes aliens al rendiment esportiu. Tant el director de l'equip, Jorge Sanz, com el mànager, Sebastián Unzué, m'han ratificat que valoren molt positivament el meu compromís i professionalisme, així com el fet que sempre anteposi l'equip al meu lluïment personal», explicita.

Movistar Team vol redefinir parcialment l'equip femení per a l'exercici 2020, el tercer des de la seva constitució. L'aposta per donar l'oportunitat de competir a les millors ciclistes de l'Estat es mantindrà, però, alhora, es potenciarà la presència de corredores contrastades d'arreu. El perfil de la igualadina, una escaladora pura, en el context d'un circuit femení on els organitzadors «encara no s'atreveixen a proposar curses realment dures, amb ports d'alta muntanya», l'ha perjudicat.

Des de l'anunci de la seva retirada, a Lorena Llamas se li han presentat tres vies per continuar la seva carrera, però les ha descartat. «La possibilitat de fitxar per un equip europeu ha existit, com també l'oferta per incorporar-me a un nou equip professional espanyol que el proper curs debutarà al circuit internacional. Per últim, l'equip semiprofessional català Massi-Tàctic m'ha ofert la possibilitat de compaginar la participació en algunes proves amb el càrrec d'auxiliar del seu director, però des que em vaig comprometre amb Movistar, l'agost del 2017, tenia clar que quan s'acabés l'etapa amb l'equip navarrès ho deixaria», ratifica.



Dos triomfs i el Mundial en ruta

El rol de l'anoienca era el d'una gregària de luxe avesada a «atacar en els ports de muntanya per reduir el número de ciclistes presents al pilot, com a part de l'estratègia de l'equip», i a «controlar els atacs de ciclistes d'altres conjunts». Tot i això, l'escaladora també ha destacat en les carreres que millor s'ajustaven a les seves característiques i ha assolit dos triomfs i altres resultats remarcables durant les dues temporades.

L'any 2018 va assolir el sisè lloc a l'estatal en ruta i va participar al Giro femení i a La Course by Le Tour, la prova ciclista femenina que complementa el reputat Tour. Amb la selecció estatal, va prendre part al prestigiós Tour de l'Ardèche i al Mundial de ciclisme en ruta d'Innsbruck, en el qual va segellar la 57a posició. «En aquest període he pogut participar en totes les proves en les quals somiava competir», certifica. A més, va ser segona en la primera i única edició de la reVolta, a Montjuïc.

Enguany, la igualadina s'ha imposat al 1r GP Ciutat d'Eibar i al 1r Trofeu Bajo Andarax (Almeria), i ha corregut per primera vegada a Anglaterra, al Tour de Yorkshire.

Llamas encara el futur amb la intenció «d'exercir d'administrativa», en el vessant professional, i «de gaudir de la faceta lúdica del ciclisme amb els amics», així com d'aquest esport «com a estri per fruir d'instants de soledat i d'independència», conclou.