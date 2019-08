El Manresa no troba el gol i cau per la mínima a Manlleu

El Centre d'Esports Manresa va perdre per un gol a zero en el partit de festa major de Manlleu, en un nou amistós dels jugadors dirigits per Andreu Peralta. El conjunt blanc-i-vermell, tot preparant el seu retorn a Tercera Divisió, va ser derrotat per un rival de la Primera Catalana que va trobar porteria, al contrari que els manresans. En la present temporada, l'equip de la comarca de l'Osona és dirigit per Manel Sala, que va ser el davanter centre del CE Manresa durant les dues últimes campanyes.

El partit d'ahir va començar de mala manera per al Manresa, amb la lesió de Luque, que va ser substituït per Bernat Benito. Després dels primers minuts de tempteig entre ambdós conjunts va començar a haver-hi les arribades a les àrees. Per part dels manresans eren tímides. Joel va errar un cop de cap al minut 16 i Joanet, que al 17 s'havia plantat tot sol davant del porter, va enviar a fora el xut. Van ser els primers avisos dels bagencs, que no van tenir continuïtat i es van descentrar.

En aquest moment, coincidint amb una forta pluja, van ser els jugadors del Manlleu els que van tenir més el control de la pilota i, de mica en mica, van arribar les ocasions dels locals. Fins aquell moment, el Manlleu no havia passat ni del mig del camp.

Al minut 25, els manlleuencs ja van tenir una ocasió molt clara per marcar, en aprofitar una sortida del porter Òscar per refusar una pilota al pic de l'àrea. El refús el va rebre un jugador local, que va centrar la pilota, però, per sort dels manresans, la rematada no va trobar porteria.

En els darrers minuts abans de la mitja part, el CE Manresa sí que es va refer i va acostar-se amb perill: al minut 36, Joanet va xutar a boca de gol, però un defensa va refusar el llançament i, al 39, Joel va enviar molt alt un xut.

A la represa, el partit va seguir molt igualat, però ni uns ni altres aconseguien obrir la llauna. Algunes embranzides locals eren neutralitzades per la defensa dels homes d'Andreu Peralta. I, ja al minut 56, va arribar el gol local, en una acció en què John només va haver d'empènyer una pilota centrada.

El Manresa va mirar de reaccionar però no tenia el dia. Els jugadors de Sala cada cop tenien més el control i la possessió del joc i els visitants començaven a patir perquè, amb els contraatacs, el Manlleu era molt perillós. Els de Peralta no van ser capaços de definir, tampoc en els llançaments de falta directa, i van acabar perdent.