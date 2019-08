El Barça de Valverde segueix deprimit

Aritz Aduriz va fer una roda de premsa abans de començar la temporada per dir que seria l'última. Va admetre que no se seguia amb vigor per continuar jugant més d'una temporada. Ahir, va sortir al minut 87 i, dos més tard, va anotar, als 38 anys, un dels gols de la seva carrera. La fe d'Aduriz va contrastar amb el poc vigor d'un Barça que segueix amb els biorritmes baixos de la temporada anterior.

Ahir, per joc i ocasions, no va merèixer perdre i va fer, fins i tot, tres pals, però malgrat els canvis, i les baixes de Messi i ahir de Suárez durant més d'una hora, l'equip juga lent, perd mil pilotes en la circulació i encara no ha acabat d'encaixar alguns fitxatges, sobretot un Griezmann molt perdut al camp. És evident que els blaugrana no han perdut la lliga per caure en el debut, els queden 37 partits, però les males sensacions que venen de Liverpool no s'aturen i això pot tocar de mort un projecte, el de Valverde, en què cada vegada hi creuen menys.

El centre del camp ideat per l'extremeny ahir no va funcionar en la primera part. Tapat De Jong, ni Sergi Roberto ni Aleñà no van tenir cap capacitat de connectar amb la davantera, i l'Athletic, tot i que amb limitacions, va jugar a allò que li agradava: pressionar i pilota llarga.

Així, en els primers minuts Ter Stegen tenia, fins i tot, problemes per treure la pilota jugada des de darrere. Al davant, el dibuix que portava Griezmann a l'esquerra no s'entenia gaire, ja que el francès no podia anar cap a l'interior i xutar amb la cama bona, com sí que podria haver fet Dembélé.

Així, només van passar sis minuts perquè una pilota perduda per l'exjugador del Borussia Dortmund servís a Williams per etzibar un fort tret llunyà al qual va respondre Ter Stegen amb una plàstica intervenció. El mateix jugador basc va tenir la segona bona oportunitat, en caçar una pilota llarga llançada per Yuri, superar Piqué en la cursa i encarar el porter alemany. El seu xut, però, va ser fluix i aturat amb facilitat.

Va semblar que en aquell moment el Barça va superar, per uns minuts, la pressió i va començar a fer un intent de combinació, amb no gaire traça. Abans de la mitja hora, Griezmann va deixar la primera pinzellada de qualitat en tocar la primera centrada de Jordi Alba i deixar-la enrere perquè Suárez rematés alt.



Dos pals

L'estat de l'uruguaià va ser el centre de les mirades en els següents minuts. Lesionat al bessó, tres minuts després, va quedar-se aturat a dins de l'àrea i va estar a punt de marcar en rebre una passada enrere temerària de Yeray. El xut es va estavellar al pal dret. Ja anava coix i va ser substituït per Rafinha.

L'entrada de l'hispanobrasiler va generar moviment. Griezmann va poder abandonar l'esquerra i va entrar més en joc, però va ser el mateix Rafinha qui va poder empatar, amb un espectacular xut entrant per la dreta que Unai Simón va desviar al travesser amb la punta dels dits.

La segona part va començar millor amb l'entrada de Rakitic, tot i que els plats trencats els va pagar un Aleñà que, almenys, es va mostrar més actiu que un apàtic Sergi Roberto. Rafinha (que hagi de ser el millor algú a qui vols vendre és trist), va comandar totes les accions d'atac i va fer el seu segon pal, amb previ rebot a Unai Núñez, en una acció en què hauria hagut de cedir cap a Griezmann.

En aquest tram, el centre del camp del Barça tancava l'Athletic al seu camp, però faltava el darrer toc, la darrera rematada i, sobretot, precisió i velocitat. Novament Rafinha va protagonitzar un parell d'arribades i l'equip va començar a trobar Jordi Alba. El lateral, però, va estar ahir molt negat en la centrada.

Valverde va decidir anar a buscar el partit i va introduir al camp Carles Pérez. Va semblar, però, que l'equip perdia control i l'Athletic va començar a sortir de la cova. Primer amb Beñat, controlant l'esfèrica, i després amb l'entrada durant tres minuts d'un Aduriz que havia de pressionar els centrals perquè passés el temps. Però després de dues rematades de cap a fora de Griezmann va arribar l'acció impossible. Primer, perquè Dembélé encara no ha entès que al minut 89, en tasques defensives, no et pots despistar i deixar sol el lateral. Ander Capa va centrar un globus a dins de l'àrea i allà, Aduriz, la va veure venir i va empalar una tisora brutal que va va provocar que l'esfèrica entrés com un obús a la porteria de Ter Stegen. La dinàmica negativa del Barça segueix. Es parlarà molt de Neymar, els propers dies.