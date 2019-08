«Em sorprèn que el Barça hagi anat darrere Neymar després de com va sortir del club»

Pep Setvalls (Navarcles, 1974) va jugar a futbol com a professional i va arribar a debutar amb el primer equip del Barça. Quan es va retirar va passar a ser agent de futbolistes i forma part del Tactic Grup de Josep Maria Orobitg, un dels més prestigiosos gabinets de representació tant de jugadors com d'entrenadors, entre ells Pep Guardiola. Setvalls està pendent dels interessos dels jugadors als quals representa i d'un mercat que ha tingut (i encara té) Neymar com el gran nom de l'estiu.

Sobre el brasiler i l'interès del FC Barcelona per recuperar-lo, el bagenc comenta que «el que m'ha sorprès, sobretot per la forma com va sortir del club ara fa dos anys, és que el Barça li hagi anat tant al darrere». En tot cas, Pep Setvalls afirma que, en la seva feina, moltes vegades veu canvis en les postures o decisions del club, que passen del blanc al negre només en qüestió d'hores: «Sí, no és pas tant estrany, ens hi trobem força sovint i t'has d'anar emmotllant bé a les circumstàncies que hi ha en cada moment». Per a Setvalls, en tot cas, el principal maldecap que ho complica tot és que hi hagi la disparitat tant gran en les dates dels tancaments de mercat per fitxar futbolistes a les respectives lligues: «Hi haurien d'haver unes dates marcades i unificades, crec que algun organisme, sigui quin sigui, ho hauria de regular. Penso que no té sentit que Anglaterra ja hagi tancat el plaç dels fitxatges, tot coincidint amb l'arrencada de la Premier, i que a Espanya, a la Lliga Santander, es pugui fer fins al 2 de setembre, quan ja s'hagin disputat 3 partits de competició. Si mirem Portugal, encara hi ha més temps per poder incorporar nous jugadors, fins passat el 20 de setembre. És un descontrol de dates, una disbauxa».

Tornant al cas de Neymar, Pep Setvalls diu que «personalment, crec que el jugador no acabarà fitxant pel Barça. Però tampoc no hi posaria la mà al foc, en aquest món tot és possible i ja ho hem vist altres vegades».

En l'àmbit d'estructura de l'equip del FC Barcelona, una tornada de Neymar al Camp Nou pot arribar a suposar una sacsejada important a la plantilla, amb les sortides de jugadors. «Sí, és força normal que Valverde ara pugui estar inquiet, comença la lliga i no sap si algun dels jugadors que té han d'entrar en operacions com la de Neymar. Voler fitxar un jugador tant si com no i possibles errades en les planificacions dels darrers anys poden donar uns escenaris que són estranys».

Mentrestant, Neymar ha estat inclòs en la convocatòria per als dos proper partits amistosos del Brasil, contra Colòmbia i el Perú, el 7 i 11 de setembre. I, en canvi, no es preveu que el jugador entri en l'equip del PSG que demà ha de jugar al camp del Rennes en partit de la lliga francesa.