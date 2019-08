El Manresa mostra capacitat per competir a Tercera Divisió

Competitiu i amb possibilitats de signar un triomf de prestigi a casa d'un dels clàssics de Tercera Divisió, el Club Esportiu Europa. L'equip d'Andreu Peralta va evidenciar una notable progressió en les seves prestacions en un partit que, durant la primera part, es va caracteritzar pel caràcter eminentment ofensiu del joc d'ambues formacions.

La intensitat i l'ambició exhibides per tots dos equips van derivar en ocasions de perill des dels primers minuts. Martínez (min 2) va assistir Adrià Guillén, però Pol Busquets va aturar la rematada del central. Walter Fernández (min 4) va servir amb mestria una falta que va fregar el pal de la porteria escapulada. En aquest context, el primer gol no podia ser tardà. David Sánchez (min 10) va aprofitar un mal refús d'Uri Vives per donar avantatge al Manresa. Kilian i Xavi Lao van poder restablir la igualtat, però van errar.

A la represa, l'Europa es va fer amb la iniciativa esperonat per la necessitat d'empatar. Miki Puerto va rematar massa creuat (min 49) en la primera aproximació seriosa dels locals i Pol Busquets va evitar l'empat (minuts 70 i 81) amb dues grans aturades. David Jiménez va vèncer la resistència visitant en assistir a Sergi Pastells (min 92).