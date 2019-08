Naspler, campió europeu per la porta gran

La selecció espanyola sub-16, amb el base manresà Toni Naspler a les seves files, es va proclamar campió d'Europa de la categoria en imposar-se a França en la gran final de la competició, que es va disputar a la localitat italiana de Udine (61-70). Naspler no va fer el seu millor partit, i en els vint minuts i catorze segons que va ser a la pista va anotar tres punts i va repartir tres assistències.

Els francesos van iniciar el duel més inspirats i van clavar un parcial inicial de 9-2, que va obligar el tècnic Dani Miret a realitzar diverses substitucions, i homes com Naspler van anar a la banqueta. A partir d'aquí, els espanyols van millorar i, amb un 2-13, van acabar el primer quart amb quatre punts per davant (11-15). En el segon període, el combinat estatal seguia sent millor i, després d'un 0-6 inicial, Naspler va tornar a pista per clavar un triple i ampliar el marge fins el 11-24. En els cinc darrers minuts de la primera part hi va haver igualtat, i es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb dotze punts de marge per Espanya (20-32), que tenia Juan Nuñez com el seu home més destacat. Per part dels francesos, destacava l'interior de 2,18 metres Victor Wembanyama.

En la segona meitat, els jugadors de Miret van sortir amb ganes de sentenciar l'enfrontament per la via ràpida i van arribar a disposar d'un màxim avantatge de dinou punts (28-47), que es van veure reduïts a dotze al final del tercer quart (40-52). En els darrers deu minuts, els gals no es van rendir i van posar la por al cos dels espanyols, situant-se a només sis punts quan faltaven cinc minuts per al final (53-59). Però llavors va aparèixer el canell de Michael Caicedo que, amb tres triples en dos minuts, va tallar en sec la reacció del rival.



Rubén Domínguez, escollit MVP

L'exterior Rubén Domínguez va ser designat com a millor jugador del torneig. El van acompanyar al cinc ideal Juan Núñez, Wembanyama, l'italià Matteo Spagnolo i el turc Adem Bona.