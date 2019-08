El FC Joanenc derrota el Gironella per obrir la Copa Cor de Catalunya

Els groguets topen amb un equip berguedà més rodat, però aprofiten una genialitat de Criado per guanyar

Oscar Bayona

El Joanenc va estrenar-se amb victòria per la mínima i gràcies a una genialitat de Criado abans del descans, per imposar-se en el primer duel de la Copa Cor de Catalunya davant del Gironella.

El conjunt local, amb pocs entrenaments a les cames, va topar amb un equip berguedà més rodat i amb molt de ritme. L'equip dirigit per Marc Viladrich va patir de punteria, però ho va compensar amb una efectiva defensa. El local Criado va desfer l'igualada en el marcador amb un autèntic golàs. El davanter va agafar una pilota a la frontal de l'àrea i, amb un gran control, va poder enviar l'esfèrica en tot l'escaire i posar l'1-0 en el marcador. L'equip visitant entrenat per Xavi Diaz va intentar reaccionar però sense crear gaire perill. Ambdós equips van arribar a la mitja part amb aquest mínim favorable als bagencs, 1-0.

A la represa, l'enfrontament es va igualar encara més i ambdós conjunts van gaudir d'oportunitats per marcar. Els groguets van perdonar la sentència i els gironellencs van desaprofitar l'empat. Els jugadors entrenats per Marc Viladrich van poder mantenir l'avantatge en el tram final davant d'un Gironella molt més rodat que va enviar dues pilotes al pal. El porter local Baquero va tenir una actuació destacada i va evitar l'empat amb una gran intervenció a les acaballes.



El proper diumenge, la final

La competició està formada per dos grups de tres equips. En el grup A hi trobem el Joanenc, Gironella i Solsona, i en el grup B hi ha el Berga, San Mauro i Calaf. Avui segueix en marxa la Copa Cor de Catalunya amb l'enfrontament entre el Berga i el San Mauro a les 21 hores. Demà tornarà a jugar l'amfitrió, el Joanenc, davant del Solsona (21 hores). Dimecres s'enfrontaran Berga i Calaf. I dijous ho faran Gironella i Solsona. El darrer partit de les fases de grups es disputarà entre el San Mauro i el Calaf, tots ells també es jugaran a les 21 hores. La gran final es disputarà el proper diumenge (20 hores).