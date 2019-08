El Manresa FS es posa en marxa aquesta tarda sota les ordres del nou entrenador, Manuel Moya

La plantilla del Manresa FS està convocada per aquesta tarda (19.15 h) a les instal·lacions del pavelló del Pujolet per donar el tret de sortida a la nova temporada 2019/2020 sota les ordres del nou entrenador Manuel Moya.

L'equip es vestirà de curt per primer cop al Pujolet, amb una plantilla que tindrà bàsicament jugadors fets a la casa. Continuen de la temporada passada, Aleix Dalmau, Carles Corvo, Nil Roijals, Xavier Santaella ( Santa), Asis Boukhress, Pep Costajussà i José Antonio Calvo ( Josan). Les cares noves per al nou projecte de Moya, fins al moment, són les del tanca olesà Èric Castillo, que procedeix del juvenil de Les Corts i que ja havia format part dels equips base del Manresa FS fins a cadet; les del manresà Aaron Riera, que arriba del Sala5 Martorell, equip que aquesta temporada passada va aconseguir l'ascens a Segona B com a campió del grup 2 de Tercera Divisió Nacional i un tercer fitxatge, el primer de tots que es va fer; del porter Adil Daali, que tornarà a vestir la samarreta del Manresa FS després del seu pas pel CN Sabadell. Amb l'equip gairebé definit, el Manresa FS farà una estada de pretemporada a Encamp, Andorra. La presentació de l'equip serà amb el tradicional Trofeu de les Codines, el divendres 30 d'agost, davant de l'Inter Movistar B. La lliga s'obrirà entre el 14 i 15 de setembre.

El club manresà, subcampió al seu grup a Segona B i classificat per jugar la Copa del Rei, buscarà finalitzar entre els quatre primers tal com comentava fa poc més d'un mes el nou entrenador provinent de França Manuel Moya: «Aspiro a ser als primers llocs, a lluitar per pujar en un club que té aspiracions, és el que m'agrada». Moya va arribar després d'un període de sis anys a França, a les ordres del Montpeller Méditerranée Futsal, que va descendir a Tercera per «problemes burocràtics» per no haver tramitat de forma cor-recta els trasllats internacionals dels seus jugadors.

El tècnic nascut a Centelles retorna al futbol sala de Catalunya, on abans de fer les maltes cap a França havia dirigit equips com el Centelles FS, el Canet o el Montornés, coincidint amb jugadors que ara formen part de la plantilla del Manresa FS, com Carles Corvo, el capità del conjunt bagenc i màxim referent.