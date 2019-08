Les xifres de la cessió de Coutinho: el Bayern pagarà 8,5 milions

El FC Barcelona ha confirmat aquest dilluns la cessió de Philippe Coutinho al Bayern de Munic per a la temporada 2019/20. El club blaugrana rebrà 8,5 milions d'euros per aquesta cessió i, a més a més, el club alemany es farà carrec de la fitxa del brasiler i tindrà una opció de compra a final de temporada de 120 milions d'euros.

Després que el Bayern anunciés un principi d'acord per a la cessió, el club blaugrana ha fet oficial aquest dilluns l'operació i n'ha donat més detalls.

"El FC Barcelona i el Bayern de Munic han arribat a un acord per a la cessió del jugador Philippe Coutinho al club alemany per a la temporada 2019/20. El Bayern pagarà 8,5 milions d'euros i es farà càrrec de la fitxa del jugador. Aquest acord també preveu una opció de compra per part del Bayern fixada en 120 milions d'euros", ha revelat el Barça en un comunicat.

Així doncs, Coutinho buscarà tenir en el club bavarès el protagonisme en el joc i els gols que no ha pogut tenir a Barcelona.