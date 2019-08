Joanet arriba del Berga per reforçar l'atac del CE Manresa

Joan Fígols Cruet, Joanet, va ser presentat ahir oficialment com a nou jugador del CE Manresa en un acte que va tenir lloc a la seu de Zabala Gestió d'Immobles, una de les empreses col·laborades del club del Congost. Joanet ha participat en la pretemporada manresana i va participar en el darrer amistós que els d'Andreu Peralta van empatar (1-1) al camp de l'Europa, dissabte. El seu bon rendiment ha fet que Joanet, que prové del CE Berga, es quedi a les files del Manresa en aquest curs de tornada a Tercera Divisió. El nou jugador es mou en posicions d'atac, ja que pot jugar per les bandes o per qualsevol altre lloc de punta.

En la presentació, Joanet va voler manifestar la seva alegria: «Aquest és un gran repte i estic molt content de poder afrontar-lo. Pel que he vist fins ara, l'equip està treballant molt fortament. Ho donaré tot per l'equip i pel club». Preguntat sobre què li suposa fer un salt de dues categories, de Segona Catalana a Tercera Divisió, Joanet va afirmar que «sobretot és una il·lusió molt gran, una ocasió que s'ha d'aprofitar. Tenia moltes esperances de quedar-me. Ho he donat tot en els entrenaments i ara toca seguir». L'acte d'ahir a Zabala Gestió d'Immobles va tenir la presència del seu gerent, Sergi Gómez; de Xavier Ribera, director esportiu del Centre d'Esports Manresa; de Jordi Porcel, el cap de l'àrea comercial, i també de Joan Expósito, aficionat del club.

Els propers dies, el CE Manresa continuarà amb els seus partits de preparació. El proper serà dijous al camp del Sallent, a partir de les 20 hores. Els següents seran al Congost davant del Santa Coloma d'Andorra, diumenge que ve, i contra el Vic, el dimarts 28 d'agost. L'esperat debut a Tercera Divisió de l'equip manresà serà al terreny de joc del Figueres, el diumenge 1 de setembre.