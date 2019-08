Marc Coma tornarà al Dakar el 2020 per ser el copilot de Fernando Alonso

Marc Coma serà el copilot de Fernando Alonso en la propera edició del Ral·li Dakar. Ambdós participaran junts al volant d'un Toyota Hilux. El pilot d'Avià participarà per primera vegada a la prova en un cotxe, tot i que ho farà de copilot.

Aquesta nova edició del raid serà una nova aventura tant per a Alonso com per a Coma, ja que es disputarà per primera vegada a l'Aràbia Saudita, després d'onze anys celebrant-se a l'Amèrica del Sud. La informació del nou equip va ser avançada ahir al matí pel mitjà France Télévisions.

La trajectòria de Marc Coma en el Ral·li Dakar és pràcticament immillorable, amb cinc victòries en la categoria de motos, en les edicions del 2006, 2009, 2011, 2014 i 2015. Un dels seus somnis era poder competir alguna vegada damunt d'un cotxe, i ho farà per primer cop juntament amb el bicampió del món de Fòrmula1, que s'estrena en aquesta competició. El pilot d'Avià, de 42 anys, està considerat el millor de l'Estat en la història dels raids en la categoria de motos. També ho és a escala mundial, en ser el segon pilot amb més Dakars de la història, només per darrere de Stéphane Peterhansel, amb sis campionats d'aquesta modalitat, i empatat amb Cyril Despres, el seu gran rival en la seva època sobre de la moto, i Cyril Neveu.



Exdirector esportiu del Dakar

Un cop va baixar de la moto l'any 2015, quan va aconseguir el seu últim Dakar, Marc Coma va ser escollit com a director esportiu de la prova, càrrec que va exercir fins que hi va renunciar, el febrer de l'any 2018. Actualment, des del gener d'aquest mateix any, ocupa la funció de director general a escala estatal de l'equip KTM, amb el qual va aconseguir els seus cinc títols al raid més exigent del món.

Marc Coma i Fernando Alonso competiran en el Dakar amb el Toyota Hilux des del proper 5 de gener fins al dia 17 del mateix mes. Les darreres informacions de France Télévisions asseguren que estaran practicant en uns tests de prova a Namíbia i Polònia, i podrien competir oficialment junts per primera vegada al Ral·li del Marroc. En aquesta edició del 2020 defensarà la corona el qatarià Nasser al-Attiyah, que també pilotarà amb un Toyota i que ja va afirmar a inici d'any que estaria encantat d'una possible participació de Fernando Alonso al Dakar. L'encarregada de preparar el raid per a l'asturià i Marc Coma és la filial de Toyota a Sud-àfrica.

La primera prova en la qual competirien junts Coma i Alonso, el Ral·li del Marroc, és molt coneguda pel pilot d'Avià. Hi ha participat en la categoria de motos i ha aconseguit guanyar-la tres vegades, els anys 2006, 2009 i 2014. Curiosament, les tres vegades en què va aconseguir la victòria també va acabar guanyant el Dakar.