El CB Martorell obre una temporada de consolidació

El primer equip del Club Bàsquet Martorell va iniciar ahir la pretemporada sota les ordres de Toni Olivares, que ho fa des del principi després de rellevar Raúl Laita quan no s'havia disputat ni el primer tram del curs passat. Els martorellencs disposen de cinc nous fitxatges per apuntalar el projecte a Lliga EBA després del pas fallit per LEB Plata.

Sergi Solé (Templeogue BC irlandès), Robert Marsol (Bàsquet Manresa júnior), Silvestre Esteves (Vive el Masnou), Jordi Oller (CB Artés) i Álex Esteban són les novetats d'un CB Martorell que dilluns al vespre va fer la primera sessió preparatòria. Del curs passat segueixen Martí Fonollà, Xavi Balaguer, Jordi Pujolreu, Jordi Ramon i Iván Llull, a més de Quim Fernández, que s'incorporarà a partir del mes de gener. Albert Fusalba, Albert Valle, Jordi Catalán, Ikka Makki i Oriol Tomeu ja no continuen a la disciplina blava.

El cos tècnic està format per Toni Olivares, Jordi Pi i Manu Hernández. «Els jugadors han complert el treball físic que se'ls ha demanat durant l'estiu i han arribat en plenes condicions», reconeix Olivares. La plantilla no està tancada i el cos tècnic continua a la recerca d'un base, després de l'adeu de Valle.

Per preparar l'inici de la competició oficial, els blaus jugaran dos amistosos, davant el Bàsquet Castelldefels (30 d'agost) al pavelló esportiu de Martorell i enfront el Bàsquet Mollet (31 d'agost) a domicili. El debut al grup C-A de la Lliga EBA serà el 22 de setembre a la pista del FC Martinenc. I l'estrena a casa, una setmana més tard, davant el CB Vic, que el dirigeix el martorellenc Adrià Alonso, el tècnic que va ascendir els blaus a LEB Plata fa dues temporades.

L'any passat va servir per començar a consolidar el projecte a la Lliga EBA, després d'un descens des de la LEB Plata en la temporada 2017-18. Dins el grup C-A, van aconseguir la vuitena posició. El màxim anotador de l'equip va ser Albert Valle, jugador que no continua al club.

Els altres equips que hi haurà aquesta temporada al grup C-A seran el CB Esparreguera, el FC Martinenc, el Mataró Parc Boet, el CB Igualada, el CB Vic, el BC MoraBanc Andorra, el CB Quart, l'Almozara, el Maristes Ademar, el SESE, l'Arenys Bàsquet, el Flanigan Calvià i el CB Alfindén.