Gallego desconfia del Zorya el dia que l'Espanyol confirma Corchia

El tècnic de l'Espanyol, David Gallego, ha avisat aquest dimecres de la perillositat del Zorya Luhansk, el rival en l'eliminatòria d'accés a la fase de grups de la Lliga Europa al qual es començarà a enfrontar dijous l'Espanyol. Els ucraïnesos són al punt de mira el mateix dia en què s'ha confirmat l'arribada del lateral francès Sébastien Corchia, que arriba cedit del Sevilla. Aquesta incorporació pot suposar la sortida de l'esparreguerí Pipa a un altre equip.

Sobre el partit de dijous (21 hores, Esport3 i Movistar Plus), Gallego ha avançat que el Zorya «és un equip molt físic i amb talent, amb jugadors cedits d'altres conjunts més poderosos. Els darrers sis anys ha disputat aquestes eliminatòries, amb la qual cosa ja hi tenen experiència i, si han arribat fins aquí, és perquè representen un salt de dificultat respecte dels dos rivals anteriors». Per a Gallego, de tota manera, «sigui quin sigui el resultat de casa, s'haurà de rematar a fora». També ha volgut treure importància a la derrota contra el Sevilla, que «no ens ha de fer desviar del creixement que ha de tenir l'equip» i ha reiterat que el club busca un davanter. Aquest podria ser l'argentí Jonathan Calleri, procedent de l'Alabès.

Pel que fa a Corchia, que ja s'ha entrenat aquest dimecres a la tarda, serà la competència de Javi López al lateral dret. Suposa, d'una banda, la probable sortida de Pipa, que l'any passat ja va anar cedit al Nàstic, i un obstacle més en la progressió de l'olesà Víctor Gómez, ara al filial. Corchia va jugar vint partits amb el Sevilla fa dues campanyes i la passada va ser cedit al Benfica, amb el qual només va disputar vuit partits. Serà presentat demà, a les dotze del migdia, a l'RCDE Stadium.