L'Igualada Femení HCP completa la plantilla amb la golejadora Pati Miret

La vilanovina de 22 anys i segona màxima golejadora del CP Vilanova d'Ok Lliga la passada temporada, amb 22 gols, Pati Miret, és el quart i darrer reforç de l'Igualada Femení HCP

Amb aquesta incorporació, l'equip anoienc dona per tancada la plantilla amb la intenció de millorar la tercera posició de Nacional Catalana assolida la temporada passada.

Les quatre noves incorporacions igualadines doncs, venen de diferents equips de l'OK Lliga: la ben tornada portera, Mònica Ferrer (CP Alcorcon), les jugadores vendrellenques, Laia Cid (CH Vila-sana) i Ester Ferrer (Reus Deportiu), i la nova incorporació de Pati Miret (CP Vilanova).

Tot i que una part de l'equip ja ha començat amb algunes sessions físiques amb el Preparador Físic, Martí Dalmases, el gruix de l'equip comença aquesta setmana la pretemporada.

L'equip igualadí participarà, a partir d'aquest cap de setmana, a la Copa Esports Penedès d'OK Lliga femenina, essent l'únic equip que no hi participa. Així, les blaves jugaran contra l'actual campió de l'Oklliga, l'HC Palau de Plegamans, aquest dissabte a les 19:30 h a la pista palauenca.

Les igualadines es trobaran també amb el recent ascendit PHC Sant Cugat, entrenat per l'exjugador Beto Borregan, el CHP Bigues i Riells, entrenat per un conegut arlequinat blaugrana, en Ramon Peralta, i el CH Vila-Sana.

Sens dubte una preparació extraordinària per l'equip de la Maria Fernández "Pulgui" de cara a l'inici de la temporada, el proper 15 de setembre.