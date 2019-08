El Manresa FS aferma un projecte ambiciós

El primer equip del Manresa Futbol Sala va iniciar dilluns la pretemporada al pavelló del Pujolet. La primera sessió preparatòria es va allargar durant quasi dues hores. Les absències de l'ala Nil Roijals, amb permís per exhaurir les vacances, i del pivot Asis Boukhress, que participa en la tercera concentració amb la selecció del Marroc a Kenitra, es van compensar amb la presència dels juvenils Arnau Pérez (porter), Roger Bordonada (tanca) i Raúl Pasadas (ala-pivot). Nil Roijals i Asis s'incorporaran a l'equip divendres, en iniciar-se l' stage a Encamp.

L'entrenament va ser accidentat. El desgast que presenta el parquet, que hauria d'ésser substituït de forma immediata, afavoreix les relliscades constants dels jugadors. Habitualment, aquest risc es minimitza amb l'aplicació d'un líquid antilliscant al paviment de fusta, però dilluns no es va poder aplicar perquè l'aparell que s'utilitza per fer-ho tenia la bateria buida. L'ala Carles Corvo va ser el gran damnificat de la jornada, en agreujar-se la lesió que pateix al menisc del genoll dret.



Mantenir el bloc i ampliar-lo

La premissa del Manresa FS a l'hora de conformar la plantilla del primer equip per al curs esportiu 2019-20 ha estat mantenir el grup que la temporada passada va assolir la segona posició final al grup 3 de Segona Divisió B. Consolidar-lo i refermar-lo «amb jugadors d'un nivell qualitatiu equiparable als que continuen i que s'hagin forjat al planter, per incidir en la manresanització de l'equip», explicita Pere Joan Pusó, president de l'entitat.

Vuit dels deu jugadors que van acabar l'exercici han segellat la seva continuïtat. Només el porter solsoní Albert Seuba, Bixi, per raons d'estudis, i el jove ala Òscar Arenas, cedit al CEFS Santpedor per tal de jugar molts minuts amb assiduïtat després de recuperar-se d'una greu lesió, han estat baixa. Les cinc incorporacions, l'universal Carles Ambrós (FS Linyola), el porter Adil Daali (CN Sabadell), el tanca Èric Castillo (juvenil de l'AE les Corts), l'ala esquerrà Gerard Pusó (CEFS Santpedor) i l'ala Aaron Riera (Sala 5 Martorell), s'han format o han jugat anteriorment al Manresa FS. Pere Joan Pusó posa èmfasi en el fet que «tots els jugadors han mostrat predisposició per continuar a l'equip, ningú volia marxar-ne».

Manuel Moya és el nou inquilí de la banqueta del Manresa FS. El substitut de Paco Cachinero ater-ra al degà després d'entrenar a França durant sis temporades (Canes Bocca Futsal, L'Etoile Lavalloise Futsal i Montpeller Mediterranée Futsal).

El tècnic establert a Centelles assenyala que «m'agrada treballar amb equips integrats per jugadors joves que afronten l'última etapa formativa. Aquestes formacions són fulls en blanc on l'entrenador pot plasmar un estil de joc». «I els jugadors són molt permeables i es deleixen per aprendre», exposa. «Soc un entrenador exigent amb mi mateix i amb els jugadors, que han d'entendre i interpretar el joc per tal que tots els membres de l'equip sàpiguen què cal fer en tot moment sobre la pista», rebla.

Segons Moya, el joc del Manresa es caracteritzarà per «pressionar l'oponent per induir els seus jugadors a l'error, sense desajustar el nostre sistema defensiu per voler pispar la pilota. En atac, optarem per transicions ràpides i per acabar el joc posicional generant perill amb diligència. No m'agrada tenir la possessió de la pilota per tenir-la». Per últim, Moya revela que «treballarem amb cura les jugades d'estratègia».

Pere Joan Pusó i Manuel Moya coincideixen en els objectius esportius de la temporada. «En la competició de lliga, assolir un dels quatre primers llocs i, per tant, classificar-se per jugar les eliminatòries d'ascens a Segona Divisió. Mostrar-se competitius a la Copa del Rei, que l'equip disputarà per segona temporada consecutiva. A més, hem de segellar la classificació per a la final a quatre de la Copa Catalunya després de dos anys d'absència».

Tal com detalla Pere Joan Pusó, «el pressupost global del Manresa FS per al nou curs oscil·larà entre els 135.000 i els 150.000 euros». Tot i que el club malda per aconseguir un patrocinador, l'economia de l'entitat presenta l'equilibri necessari entre ingressos i despeses, gràcies a l'aportació de quatre copatrocinadors: Estructures Arqué; COVISA. Solucions Energètiques; Milar Manresa, i AQAdrink. Com a deferència a l'aportació efectuada per l'empresa santvicentina, el primer equip del Manresa FS lluirà, enguany, el logotip d'Estructures Arqué.