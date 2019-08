El CE Manresa fa un pas endavant amb el fitxatge de Miguel Ángel Luque

Una bona notícia per al Centre d'Esports Manresa que prepara el seu retorn a la Tercera Divisió. Aquest dijous al matí s'ha confirmat el fitxatge de Miguel Ángel Luque, un migcampista de qualitat i de gran experiència que pot ser d'enorme ajuda per a l'equip que entrena Andreu Peralta. Luque, nascut fa 29 anys a Sabadell i que ja havia estat a les files del Manresa en la temporada 2016-17, estava participant en els entrenaments i partits de pretemporada del club blanc-i-vemrell però estava encara pendent l'acord per la seva incorporació que s'ha tancat a les últimes hores i de forma positiva per a ambdues parts.

La trajectòria del jugador, amb experiència a categories com la Segona B i la Tercera, és molt àmplia. Luque també ha jugat a Hongria i RomaniaEs va formar a les categories inferiors de l'Espanyol passant després al Vila-real (2005-09), Barça b (2009-10), UD Almeria (2010-11), Atlètic de Madrid B (2011-12), Puskas Akademia FC (2012-14), CE L'Hospitalet (2014-15), Rapid Bucarest (2015-16), CE Manresa (2016-17) i Unió Esportiva Sant Julià d'Andorra (2017-19). La incorporació del jugador serà presentada aquest divendres pel Centre d'Esports Manresa.