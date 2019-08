«M'he d'adaptar a les necessitats de l'equip i aquest vol fer un pas endavant en atac»

Després de set temporades a la base del Barça i tres al Voltregà, el nou inquilí de la banqueta de Les Comes té clara l'aposta per al joc ofensiu, fet que significa una variació important respecte a l'estil que havia mostrat l'equip darrerament

Canviar d'estil, ser atrevits i potenciar encara més la base. Són les prioritats de Francesc Linares, el tècnic procedent del Voltregà en el qual ha confiat l'Igualada Rigat per fer un salt de qualitat encara més gran que el dels darrers anys



Per què va deixar el Voltregà, després de tres anys?

Pel desgast. Vaig ser sincer amb mi mateix. La meva etapa al Voltregà s'havia acabat. Un dia vaig arribar a casa i vaig veure que ja no els podia donar més. Havia fet tot el que sabia i les coses no anirien a millor. En tres anys vam arribar a fites impensables quan vam començar, per a un club de poble, amb pressupost baix i filosofia de planter. Van marxar quatre jugadors i el porter, dos a Reus, un al Barça, un altre a Itàlia... L'any passat vaig fer pujar el filial a Nacional Catalana. També havia arribat a dues finals a quatre. Més no podia fer, tot i que estava renovat per una temporada més des de Nadal.

En aquell moment l'Igualada ja li havia fet la proposta?

No. Jo vaig decidir plegar una nit i vaig demanar fer una roda de premsa l'endemà al matí per anunciar-ho. No tenia cap contacte amb ningú altre.

Quin projecte li va vendre l'Igualada, per il·lusionar-lo?

L'Igualada va ser molt viu i em va proposar un projecte similar al del Voltregà. Som en temps de creure en el planter. La nostra lliga ha fet una davallada. Els jugadors no són professionals, tret dels del Reus, Barça i Liceo. A Igualada volen fer aquest pas amb els de casa, tenint en compte que tenen un planter molt sanejat i que confiar-hi t'estalvia molts problemes. Aquesta idea va molt amb el meu estil.

Com ha vist la feina de la base de l'Igualada els darrers anys, des de fora?

Molt bona. Ha fet una pujada. Té un potencial bo, amb nois com Roger Bars o Jordi Méndez a l'OK Lliga. Han estat cinquens. Però a part d'aquests tenen Ton Baliu o Sergi Pla, que són jugadors amb ofertes, i el porter, Elagi Deitg, molt consolidat. Disposa d'una base molt feta a la lliga.

Han marxat Met Molas i Uri Vives i s'ha fitxat Marc Palau. Com li queda, la plantilla?

Ha quedat compensada. Quan va marxar Uri Vives ens trobàvem orfes de davanters, només amb Méndez. També disposem de Bernat Yeste, que ha d'anar entrant a poc a poc. Vaig dir al club que no ens tornéssim bojos. Parlant amb els capitans, Ton Baliu i Elagi Deitg, vam veure que ens faltava un jugador amb experiència a l'OK Lliga. Vam fitxar Marc Palau, que actua a darrere, però podem avançar línies i fer tirar endavant altres jugadors.

Creu que es pot millorar la cinquena posició a la lliga?

És una incògnita. Un canvi d'entrenador i de joc no és fàcil. La meva manera de treballar i la proposta de joc és molt diferent a la de Ferran [López, l'anterior entrenador]. Però estem convençuts que l'equip té ganes d'avançar ofensivament.

L'Igualada de l'any passat era molt ordenat i costava molt marcar-li gols. El canviarà completament, o n'aprofitarà aspectes?

Al Voltregà, quan vaig arribar, l'equip també era conservador, però jo havia estat set anys al Barça, en què els meus equips eren ofensius i pressionants. He anat a Igualada a adaptar-me a la necessitat de l'equip, i aquest vol fer un pas endavant en atac. Els entenc i m'hi he d'adaptar. No puc arribar i dir que faré el contrari del que volen perquè ho dic jo. Vull que creguin que el joc pot ser més divertit i atrevit.

Ha comentat abans que havia consensuat el fitxatge de Marc Palau amb Baliu i Deitg. Té molt en compte l'opinió dels jugadors?

Totalment. Jo soc un guia. Estudio estratègicament, però ells ho posen en pràctica i veuen si funciona. Quan els proposo alguna cosa, ho hem d'intentar amb fe, perquè és l'única manera de saber si sortirà o no. Si no funciona, he d'estar obert a que proposin alternatives.

El club li ha marcat uns mínims, com ser a la Copa o prioritzar la competició europea?

L'única prioritat és no baixar, però ells també saben que estem en un moment en què cal fer un pas endavant potenciant la gent de casa. Tenim jugadors de base amb potencial, que van a la selecció, i els hem de poder treure perquè representa un orgull per a ells i per a la ciutat.