Onze dies per decidir entre onze raons

Onze dies, des d'avui, per al final del serial. Si és que no s'acaba abans. Tots els protagonistes implicats en la probable sortida de Neymar del París Saint-Germain tenen molta pressió, des d'una banda i des d'una altra, per triar què fer. En la partida d'escacs o de pòquer en què s'ha convertit la situació, hi ha elements que beneficien al Barça i d'altres al Madrid, els dos únics equips que segueixen en una cursa que ja va abandonar la Juventus. Són cartes que volen jugar i que cal tenir en compte. Potser alguna d'elles es converteix en decisiva.



Confiança blanca

Les confuses informacions d'última hora dels darrers dos dies diuen que el Madrid podria tenir avantatge. Segons els portaveus d'aquest corrent d'opinió, Florentino Pérez i la seva gent haurien esperat que el Barça es cremés amb ofertes publicitades gairebé en directe i hauria fet el primer pas. Consistiria en oferir 100 milions d'euros més el traspàs de Bale (que té un valor de mercat de 60 milions), James Rodríguez (50) i el porter Keylor Navas (10). Aquest darrer hauria demanat al Reial Madrid la sortida del club, ja que està establert que Courtois en sigui el titular, i al París Saint-Germain li falta un arquer perquè no confia gaire en Aréola. Els francesos l'haurien refusada, segurament pensant que els madridistes en poden oferir més.

El fet cert és que el fitxatge de Neymar és una obsessió per a Florentino Pérez des que Sandro Rosell li va prendre i el va dur al Barça. Ha intentat dues vegades més la seva contractació i ara creu que hi és a prop per la voluntat del jugador d'abandonar París com sigui. De tota manera, no s'arriscarà a una altra negativa i només es mourà quan sàpiga segur que la presa és seva.

Una altra cosa és Zidane. El tècnic no veu Neymar com algú indispensable. Prefereix un centrecampista com Paul Pogba, a qui no vol Florentino. L'afició blanca tampoc no és gaire partidària que l'exblaugrana, amb un currículum controvertit dins i fora del camp, arribi al Bernabéu. Les enquestes no són gaire favorables al brasiler.

De tota manera, el Madrid té cartes favorables, expressades en color blau en aquesta pàgina. Té més marge de maniobra econòmica que el Barça i, sobretot, el favor dels dirigents qatarians del PSG, indignats amb els catalans des que aquests van voler comprar-los Thiago Silva, Marquinhos i Verratti.

Esportivament, és evident que al Madrid li falta qualitat, i amb Neymar augmentaria exponencialment. Tindria el lloc de titular assegurat, ja que a la davantera només és segur un Benzema amb qui s'entendria perfectament pel joc associatiu del francès. L'altra gran estrella fitxada aquest estiu per Florentino, Eden Hazard, també encaixaria en aquest dibuix i es formaria un trident temible i amb característiques complementàries.



La voluntat i poc més

Mentrestant, el Barça està pendent de la voluntat de Neymar. És la seva gran aposta, que el brasiler es manifesti que només vol ser blaugrana. Gerard Piqué va demanar-li aquest gest dies enrere. També ajudaria que retirés la demanda que va interposar contra els blaugrana perquè aquest no li va voler pagar la prima de renovació quan va marxar a PSG. Però el jugador, i el seu pare, amb qui també s'ha de comptar, saben que si ho diu s'exposa a quedar-se a París després del 2 de setembre.

Perquè aquesta és l'obsessió número 1 de Neymar: deixar París i anar on sigui. Si el fessin triar, apostaria per un lloc que ja coneix i on va triomfar. Al Barça, Neymar, la família, el fill i els Tois van adaptar-s'hi immediatament. De fet, els darrers dos anys el davanter s'ha passejat per la Ciutat Esportiva com si fos casa seva cada cop que ha volgut visitar els seus amics del vestidor, Leo Messi i Luis Suárez, bàsicament.

Aquests són els que han demanat la seva tornada. Si no ho haguessin fet, el president Bartomeu no hauria fet ni el gest d'anar-lo a buscar. La premsa francesa, fins i tot, veient el poc cos de les ofertes barcelonistes, especula que les fa de cara a la galeria i per tenir content el crac argentí. Ahir mateix ho publicava Le Parisien.

I pel que fa a l'equip, seria difícil fer jugar junts Griezmann, Messi, Neymar i Suárez en un mateix equip. De tota manera, veient les darreres lesions, ningú nega que tenir-lo a la plantilla faria estar molt més tranquil·la l'afició que disposa d'un Dembélé poc fiable.



Com arribaria?

L'altre dubte que tenen tant Barça com Madrid és saber com està realment Neymar. Els dos darrers anys ha tingut lesions traumàtiques al peu que li han fet perdre's més de 50 partits amb el PSG. El gran Neymar del 6-1 contra el seu actual equip del 2017 no ha tornat a aparèixer. Va jugar el Mundial molt condicionat per una d'aquestes afectacions i es va perdre l'última Copa Amèrica.

Els dos aspirants esperen. Saben que el venedor es pot posar nerviós veient que el final del període s'acosta i relaxar unes pretensions que han crescut els darrers dies, quan s'ha adonat que hi havia competència pel producte. Les cartes, les onze exposades i d'altres, són damunt de la taula. Caldrà veure qui les juga millor.