Els porters eviten els gols en un vistós Sallent-Manresa

El camp municipal de Sallent va rebre ahir un interessant partit de preparació entre l'equip local i el Centre d'Esports Manresa. Tot i la diferència de categories, anit els sallentins van plantar cara, i el matx va acabar amb empat sense gols al marcador.

Els blau-grana van començar forts, pressionant, creant d'inici força problemes als jugadors que entrena Andreu Peralta. Els de la capital del Bages van anar agafant el control i també la possessió de l'esfèrica, tot i que el Sallent volia que el partit es jugués més dins de l'àrea visitant.

Va ser ja a partir del minut 10 de joc que els manresans tenien les seves primeres ocasions. En una bona passada d'Érik Sarmiento a Fran Orellana, el CE Manresa ja va mostrar perill però la sortida d'un valent Joel Jiménez va evitar que hi hagués més incidències. Va ser tres minuts després quan l'acció coral d'Edgar, Èrik Sarmiento i David Sánchez també era capaç d'oferir incertesa. I en el minut 25 va arribar l'ocasió més clara per al Sallent en una centrada des de la banda. Però, per molt clara, la del minut 29 per al Manresa, quan un llançament de David Sánchez es va estavellar al travesser, i ningú no va reclamar després el possible gol fantasma. Al minut 40, un tir creuat d'Érik gairebé entra però el porter local es va mostrar atent i va blocar. Es va arribar al descans amb el marcador inicial i ambdós equips van fer molts canvis en la represa. Ningú no renunciava pas a l'atac i Pol Busquets va evitar que els locals marquessin. Pel que fa al Manresa, Walter també va tenir la seva opotunitat.

Pla, per l'esquerra, era un gran malson per al Manresa que volia replicar en accions de joc i també de pilota aturada amb xut de falta directa a càrrec. Pol Busquets, per la seva banda, en una magnífica doble intervenció, també podia mantenir la seva porteria a zero. Anit, les actuacions dels porters van marcar el partit.