Luque marcarà el camí del CE Manresa

Es va formar a cavall dels planters de l'Espanyol i del Vila-real. Luis Enrique va requerir el seu fitxatge per retornar el Barça B a Segona Divisió A quan l'asturià l'entrenava i Diego Pablo Simeone el va convocar amb el primer equip de l'Atlètic de Madrid quan jugava al filial matalasser. El migcampista de la Galera de Gaià, ben a prop de Navàs, Miguel Ángel Luque va ser presentat ahir com a jugador del CE Manresa. El bagenc ha de ser el director d'orquestra de l'equip blanc-i-vermell el curs del retorn a Tercera Divisió, després d'onze temporades d'absència.

Miguel Ángel Luque emfatitza que «als 29 anys, em sento un futbolista jove que encara ha de gaudir de la seva passió moltes temporades. No vinc al Manresa a retirar-me. El seu projecte esportiu actual, a Tercera, és engrescador i jo vull contribuir a consolidar l'equip a la categoria i a assolir la millor classificació possible».

El migcampista organitzatiu remarca que «el club es va interessar pel meu fitxatge a principi de juliol. La insistència del president, Luis Alberto Villa, a qui ja coneixia de la meva breu estada al club ara fa tres temporades, com del secretari tècnic, Xavi Ribera, m'han colpit». «Aquest fet, conjuntament amb el retorn a Tercera Divisió, la conformació d'una plantilla competitiva i ser i sentir-me d'aquí, de Manresa i el Bages, han propiciat que els sentiments prevalguessin i anteposés l'oferta del Manresa a les altres que he tingut aquest estiu», conclou el jugador.

El migcampista va jugar alguns partits amb el Manresa l'últim trimestre del 2016, després de ser un dels artífexs del retorn a la màxima categoria del futbol romanès de l'històric Rapid de Bucarest. «Ha estat el millor club europeu on he jugat. Però després de segellar l'ascens, l'entitat es va declarar en fallida econòmica i, esportivament, l'equip va ser descendit fins a l'última categoria del futbol romanès. Havia signat un compromís per tres temporades i, mentre es resolia l'afer, no podia fitxar per cap altre sclub professional. Per això, vaig optar per ajudar el Manresa durant uns partits a Primera Catalana», rememora el gaianès. La segona part de la temporada 2016-2017, Miguel Ángel Luque va militar al Lokomotiv Plovdiv de la primera divisió búlgara, abans d'incorporar-se a la UE Sant Julià de Lòria, un dels millors equips de la lliga andorrana, club patrocinat les últimes temporades per l'empresa de l'expresident del Manresa José Luis Correa. Amb el Sant Julià, Miguel Ángel Luque va assolir un tercer lloc i un subcampionat de la lliga andorrana i ha jugat la primera eliminatòria prèvia de la UEFA Europe League de les tres últimes temporades. Enguany, el Manresa ha fitxat a cinc jugadors procedents del Sant Julià. A més de Luque, el club ha recuperat el lateral dret Jonathan Vinasco i al central Moha Djitté, i ha incorporat els davanters Walter Fernández i Joel Méndez.

El migcampista, que des de fa tres setmanes és a les ordres d'Andreu Peralta, ja ha disputat tres amistosos amb el Manresa, a Parets, Martorell i Manlleu. «A Osona vaig patir una elongació a l'abductor de la cama dreta de la qual ja estic recuperat».

Dani Ruiz completa la davantera

El CE Manresa ha fet el seu últim fitxatge, un jugador que ja s'entrena amb l'equip d'Andreu Peralta. Es tracta del davanter de 20 anys Dani Ruiz, que aterra al club del Bages procedent del Vila-real C.

Ruiz, jugador de Santa Coloma de Gramenet, va disputar 19 partits la temporada passada a Tercera amb el Vila-real C, i procedia de l'equip juvenil de l'entitat.