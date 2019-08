El Gironella guanya en el temps afegit davant el Fruitosenc

El Gironella va guanyar per la mínima i amb un gol al temps de descompte davant del Fruitosenc, en un duel on el conjunt local entrenat per Xavi Diaz va ser molt superior al rival però va desaprofitar múltiples oportunitats de cara a porteria. Ambdós equips van disputar una primera meitat igualada i amb poques ocasions, en què els locals, amb més ritme a les cames, van ser millors però van topar amb un conjunt bagenc que va saber aguantar les envestides i, fins i tot, va estavellar una pilota al pal. Al descans el resultat era d'empat a zero gols.

A la represa, el Gironella va imposar el seu domini i no va deixar cap opció al Fruitosenc. Els homes de la banqueta de l'equip de Xavi Diaz, que disposava de més jugadors, van donar un aire fresc a l'equip de casa, que va ser molt superior. L'equip visitant, entrenat per Javi Villarreal, va perdre to físic a la segona meitat, ja que tan sols tenia tres reserves. El Gironella, tot i dominar i gaudir de les millors ocasions, va perdonar quatre arribades molt clares i va enviar una pilota al pal. Al temps de descompte, i després d'aguantar molt minuts, el Fruitosenc va acabar encaixant el gol. Els locals van aprofitar un dos contra un a la banda que va acabar amb una centrada a l'àrea, on el jove Portell va rematar amb el cap a gol.

La setmana vinent, el Gironella disputarà l'últim partit de pretemporada al camp del San Mauro, mentre que el Fruitosenc, amb menys partits a les cames, jugarà demà a les 21 h al camp del Berga. El conjunt de Xavi Diaz començarà la lliga de Segona Catalana el cap de setmana del 7 i 8 de setembre al camp del Sabadell B.