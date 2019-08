Sense Messi i amb l'ombra de Neymar

Pocs aficionats esperaven que el debut del Barça al Camp Nou en partit de lliga arribés en unes circumstàncies tan especials com les que es viuran avui (21 hores, Movistar). L'equip de Valverde no tindrà disponibles tres dels quatre davanters del primer equip per lesió, en una setmana en què s'ha estat parlant més de la possible arribada d'un altre, Neymar, que no pas dels que hi ha a la plantilla.

A més, la sorpresa va tenir lloc en l'última sessió d'entrenament. Després d'haver-se estat preparant amb els companys els darrers dies, Messi va tornar-se a exercitar ahir tot sol, just després que Valverde no en digués res a la roda de premsa prèvia al partit. No se sap si és una recaiguda o part de la rehabilitació. El fet cert és que l'absència de l'argentí, unida a les de Luis Suárez i Dembélé, deixa la davantera en un estat precari i amb dos atacants del filial, un dels quals juvenil, a la convocatòria.



Bricolatge a la davantera

Davant d'aquesta situació, i tenint en compte que el Barça necessita la victòria després de perdre en el debut a San Mamés, el pes de tota la davantera caurà en un Antoine Griezmann que, ara per ara, no ha trobat el seu lloc a l'equip. Els dubtes sobre qui el pot acompanyar són evidents. Si Valverde escull el clàssic 4-3-3, podria estar acompanyat per Carles Pérez i un Rafinha que té un peu fora de l'equip però que va ser el més destacat al camp de l'Athletic. Aquesta disposició permetria al tècnic extremeny recuperar un 4-4-2 encobert amb el qual es va sentir molt a gust en el seu primer any a la banqueta. Seria una sorpresa descomunal que el juvenil Ansu Fati sortís de titular: primer, perquè no quedarien recanvis a la davantera a la banqueta i, segon, perquè encara no ha debutat amb el primer equip.

A part de l'atac, el Barça presenta un altre dubte al centre del camp. Sembla clar que tant Busquets com Rakitic recuperaran el seu lloc a la zona ampla. Els hauria d'acompanyar De Jong. Tot aquest moviment podria traslladar de nou Sergi Roberto al lateral dret en lloc de Semedo. Ahir, en roda de premsa, també es va parlar de situar Arturo Vidal en zona atacant, a prop de Griezmann. No es pot descartar.

I tot amb Neymar a l'horitzó. Valverde s'hi va referir en dir que «el seu tema és de tot menys avor-rit. Sempre estem amb rumors. Si els féssim cas, no podríem jugar. No n'he de comentar res públicament».



Confiança en Griezmann

Davant de les baixes, quan encara no es coneixia la de Messi, Valverde va expressar la seva confiança en Griezmann. «Cada dia s'integra millor. Volem que participi molt en el joc. Si toca pilota pot ser decisiu. A San Mamés no va participar tant com hauríem volgut, però també és una cosa que hem de millorar els tècnics, la de fer que els nostres davanters apareguin més, que tinguem possessions més productives. I ell també ha de buscar-se la vida per poder participar».

En relació amb el Betis, l'únic visitant que la temporada passada va guanyar al Camp Nou, Valverde va considerar-lo «un equip que s'espera que serà a dalt. Té arguments per aconseguir-ho, ara amb un entrenador nou [Rubi]. Té jugadors que venen a Barcelona a posar-ho difícil. Per a nosaltres és una obligació aconseguir els tres punts perquè hem de començar a sumar». Els verd-i-blancs tenen el dubte del davanter. Juanmi o Loren Morón poden ocupar el lloc de Borja Iglesias.

Finalment, preguntat sobre com es trobava, Valverde va deixar anar que «si em comparo amb un amic que rescata immigrants, estic millor».