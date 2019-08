El Sallent empata contra el Prat juvenil en dues parts ben diferenciades (2-2)

El primer equip del Sallent va empatar 2-2 davant del juvenil de l'AE Prat, que aquest any jugarà a la Lliga Nacional juvenil. L'enfrontament va tenir dues parts molt diferenciades. L'equip visitant va ser millor durant la primera meitat, però a la represa la dinàmica va canviar i els bagencs van ser molt superiors.

Els blaugrana no van estar gaire precisos durant els primers 45 minuts i els visitants ho van aprofitar per marcar els dols gols. Dues errades defensives en la sortida de la pilota dels locals van provocar que el Prat s'avancés i arribés al descans amb un còmode avantatge, 0-2.

A la represa, l'entrenador local va fer canvis i l'equip va començar a funcionar molt bé i es va fer amb el control del partit. El local Cases va escurçar distàncies per als blaugrana i Peñarrubia va fer l'empat a dos tot seguit. El Sallent, entrenat per Josep Antoni Moreno, va tenir múltiples ocasions per endur-se la victòria però va topar amb la defensa del Prat, que va evitar qualsevol oportunitat per canviar el signe del partit. El Sallent debutarà en la nova campa-nya a Segona Catalana rebent a casa del Can Trias.