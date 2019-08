El Berga s'endú als penals la tercera edició de la Copa Cor de Catalunya

El CE Berga va conquerir a la tanda de penals (3-4) la tercera edició de la Copa Cor de Catalu-nya. L'equip que més vegades ha guanyat el trofeu, en haver-se imposat en dues de les tres edicions disputades, és el CE Berga, seguit del Joanenc amb una victòria.

Després de finalitzar amb empat a dos gols, la final es va resoldre des del punt de penal. Vicente i Gerard Delgado van ajustar en excés el seu llançament, mentre que, per part berguedana, només Torner va errar la pena màxima. La primera arribada amb cert perill va correspondre als blanc-i-vermells. Marc Serra, com a extrem esquerre, va fer una centrada passada al segon pal que va ser retornada al cor de l'àrea per Sergi Ruiz, de cap, però un defensor va evitar la rematada a boca de canó d'Edu Vila (minuts 22). Els jugadors de Marc Viladrich van transformar amb gol la seva primera ocasió, una centrada des de l'esquerra d'Oriol Dalmau i que va rematar d'esperó en semierrada Devid Skowron, que va enganyar el porter Magi i va propiciar que la pilota entrés arran de la base del pal esquerre. El Berga va reaccionar i, vuit minuts després, Aleix Trulls va aprofitar un servei en profunditat per marcar amb una subtil vaselina.

Trulls va aprofitar el refús d'Asier a xut de Leo per avantatjar els berguedans a la represa. La reacció dels bagencs no va arribar fins als darrers deu minuts, quan una centrada per l'esquerra de Cristian Martin mal rebutjada per la defensa va propiciar el gol d'Arnau. Skowron, amb un xut al travesser, hauria pogut sentenciar. Però els penals decidirien.