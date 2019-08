El CE Moià venç el Calders a la final i obté el cinquè Torneig del Moianès

L'equip amfitrió, el Club Esportiu Moià, es va endur el triomf en la cinquena edició del ja tradicional Torneig del Moianès, en el qual es va enfrontar al CF Collsuspina, el CF Calders i l'Associació Esportiva Monistrolenca. Els partits de la competició tenien una durada de quaranta-cinc minuts i va haver-hi bon ambient entre els representants dels pobles de la mateixa comarca.

En el primer duel, el Moià va guanyar la Monistrolenca amb un gol d'Eloi Moral. En el següent, el Collsuspina i el Calders van empatar sense gols, i els segons es van acabar imposant a la tanda de penals. En el partit per decidir el tercer i quart lloc, el Collsuspina va golejar la Monistrolenca per 5-0, mentre que, en la final, el Moià va superar el Calders per 3-0, amb anotacions de David Ferrer, Gerard Mañosa (que va marcar de penal) i Ricard Coca. Amb el lliurament de trofeus es va cloure aquesta vetllada futbolística estiuenca.

Moià: Jan Carrera, Bermudo, Pablo, Bakary, Fede, Jan Moral, Yunes, G. Mañosa, Coca, Bilaly, Eloi Moral. També: Montes, Jordà, Aitor, Dani, Aniol, Miki i Ferrer

Monistrolenca: Maikel, Sellarès, Colomer, Mussarra, Germà, Medina, Junyent, Vicente, Cruz, Oliva, Olmedo. També: Gual

Collsuspina: Vilaró, Jesús, Rubén, Jacob, Miki, Roca, Gere, Cristian, Roger, Gali, Danhur. També. Guillem, Alejandro, Ruiz, Marc i Ben.

Calders: Moli, Caso, Berni, Cano, Colell, Pep, Chacón, Mesa, Joan, Isaac, Esteve. Dome, Pau i Coro.