El Gimnàstic s'adjudica el Ciutat de Manresa a la tanda de penals

El Gimnàstic de Manresa va guanyar el Trofeu Ciutat de Manresa a la tanda de penals davant l'Unificació Bellvitge, després d'empatar a un gol. El conjunt local va ser molt superior però va desaprofitar múltiples oportunitats clares de gols durant els primers 45 minuts. Al minut 5 de joc, Culell va enviar una gran centrada a l'àrea, on el davanter Oliva va arribar i va marcar de cap l'1-0.

A la represa, el ritme va disminuir i els visitants ho van aprofitar per empatar a mitjan segona meitat. En el tram final, l'equip entrenat per Adrià Talavera es va posar de nou les piles i va pressionar per marcar un gol de la victòria que no va acabar arribant. A la tanda de penals, els visitants van fallar el segon llançament, mentre que els escapulats no en van fallar cap i es van acabar imposant per endur-se una nova edició del Trofeu Ciutat de Manresa. En el Trofeu Gimnàstic de Manresa, l'infantil del conjunt del bages va imposar-se per 2 a 0 davant de l'Espanyol, mentre que en la categoria cadet, els escapulats, que van participar amb el seu equip B, no van tenir tanta sort i van caure per 3-5 també davant del conjunt perico.