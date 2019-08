L'ensurt s'acaba amb un festival de joc

Els jugadors del Barça van reaccionar ahir de la millor manera a la patacada de San Mamés. Sense Messi, Suárez i Dembélé van voler demostrar que la plantilla té recursos. És cert que el Betis és, ara com ara, un equip molt tou, però seria injust negar el gran partit dels blaugrana, fins i tot en una dura primera part en què van haver de remuntar un gol en contra. Va quedar clar que Griezmann és capaç de posar-se l'equip a l'esquena i que elements com Rafinha, Carles Pérez i fins i tot l'insultantment jove Ansu Fati són elements amb els quals cal comptar. Potser així es refreda l'esbombat tema Neymar.

L'única sorpresa en l'alineació titular de Valverde va ser la presència de Sergi Roberto en el lloc de Rakitic, de qui es pensava que sortiria des de l'inici. A davant, Rafinha i Carles Pérez van acompa-nyar Griezmann i l'inici del partit va ser tota una declaració d'intencions. Aprofitant que el Betis intenta combinar més en la sortida que l'Athletic la setmana anterior, la pressió blaugrana era més efectiva i va acabar amb les primeres arribades. Va ser Rafinha qui les va protagonitzar, amb una sèrie de rematades interceptades, i amb una bona acció de Carles Pérez en què De Jong no va rematar a porta. El Barça, fins i tot, s'agradava amb combinacions que l'únic problema que tenia era que no trobaven un xut net a la porteria bètica.



Contra corrent

I en una desatenció van arribar els problemes. Una passada horitzontal de Busquets entre De Jong i Rafinha, possiblement l'única errada del de Badia ahir, va ser robada pel Betis, que va trenar una ràpida contra. Aquesta va acabar amb una passada de Loren a Fekir, qui, d'un gran xut, va marcar.

Era un càstig massa sever per a un equip que va mantenir els se-nyals d'identitat, amb una bona presió a dalt, tot i que les ocasions van trigar a arribar. A partir de la mitja hora, dues més per Rafinha. Primer va caure quan anava a rematar i després va culminar una gran combinació entre Busquets i Alba amb una rematada a boca de canó que va salvar Sidnei.

El gol havia d'arribar i ho va fer abans del descans. Carles Pérez passa a Sergi Roberto i aquest envia una bona pilota bombada que Griezmann, estirant-se, remata entre les mans de Dani Martín, que les posa massa fluixes. Tot seguit hauria pogut arribar el 2-1, però Rafinha va tornar a errar, inexplicablement davant de la porteria, una gran centrada de Carles Pérez.



Un quart d'hora d'exhibició

El gol de Griezmann havia ajudat a tranquil·litzar l'ambient i havia deixat les coses més clares per a la represa. I aquesta va començar de la millor manera. L'exjugador de l'Atlètic va avisar de seguida i va culminar la remuntada tot seguit. Va ser en una pilota recuperada molt amunt per Sergi Roberto que va acabar a peus del francès qui, amb un xut parabòlic, va superar Dani Martín. I ho va celebrar tirant confetti, amb bastant poc gust estètic.

Era l'inici de l'allau. Carles Pérez havia de ser el següent. L'extrem va errar primer un xut amb la dreta, després va veure com li blocaven un tret, però al final ho va aconseguir. Una nova pressió alta de Busquets, imparable en aquesta fase, va acabar amb la pilota a Semedo, aquest el va cedir a l'extrem del planter qui, en una acció pròpia de Messi, va buscar el forat i va anotar el tercer.

En aquest moment, de manera virtual, es va tancar el partit. Però el Barça en tenia més ganes. Amb un Rafinha desfermat i fent ruletes, Semedo va estar a punt d'assistir per al quart i aquest va arribar en l'enèsim robatori de Busquets en la sortida del Betis. El mig centre va passar a Jordi Alba, aquest va dubtar si centrar o xutar i, al final, va tocar la pilota amb la punta del peu per fer el quart.



Relaxació i debut

Amb mitja hora al davant, el partit estava acabat. El Betis va fer canvis i ho va intentar en una centrada que no va arribar a Loren. El Barça també va buscar relleus. Arturo Vidal va entrar al camp i el xilè va anotar el cinquè abans de l'entrada del guineà. Carles Pérez va tornar a robar, va cedir a Griezmann i aquest va assistir de primera perquè Vidal anotés.

L'entrada de Fati va donar al públic un altre motiu d'alegria. L'extrem fins i tot va estar a punt de trobar el gol en una acció en què no va arribar a rematar i va veure com no li indicaven faltes clares, segurament per la seva edat. El Betis, com a mínim, es va treure el mal gust amb un golàs de Loren Morón després d'una pilota perduda per Griezmann. Va ser una anècdota. El Barça ha arrencat, sense Messi, però amb força.