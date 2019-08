El Puig-reig derrota l'Avià i assoleix la victòria en el trofeu Desmarkup

El Puig-reig es va coronar anit vencedor de la primera edició del Trofeu Desmarkup Berguedà, organitzat per l'UE Avià, el CCR Alt Berguedà i el mateix CE Puig-reig.

El conjunt entrenat per Martí Casafont va superar per 2-1 l'Avià de Jordi Pont, Ponti. Al minut 6 de joc, el Puig-reig es va avançar amb un gol de Tobal. Després d'un servei de banda llarg, la pilota va sortir pentinada al primer pal i Tobal va fer l'1-0.Abans d'arribar al descans, el mateix Tobal va aconseguir el seu doblet particular després d'una jugada combinada. Gerard va escurçar la diferència de penal i, en el tram final, els locals, al contracop, van enviar dues pilotes al pal, mentre que l'Avià va pressionar però no va poder empatar, ja que va topar amb una sòlida defensa puig-reigenca, decisiva per assegurar el triomf..El Pradenc va superar per 2-0 el Roda i va ser tercer.