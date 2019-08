Rins supera Márquez a l'últim sospir per tretze mil·lèsimes, a Silverstone

Marc Márquez i Àlex Rins van lluitar per la victòria, i finalment va guanyar el pilot de Suzuki

Marc Márquez i Àlex Rins van lluitar per la victòria, i finalment va guanyar el pilot de Suzuki DAVID KLEIN/REUTERS

El pilot barceloní Àlex Rins (Suzuki ECSTAR) va guanyar ahir la cursa de MotoGP del Gran Premi de la Gran Bretanya, que es disputa al circuit de Silverstone. En la dotzena cita del Campionat del Món de Motociclisme, Rins va guanyar amb un avantatge de només 13 mil·lèsimes respecte al cerverí Marc Márquez (Repsol Honda ), el qual, malgrat tot, va deixar gairebé sentenciat el títol al seu favor per una caiguda de l'italià Andrea Dovizioso (Ducati).

Només apagar-se els semàfors, Dovizioso es va situar a la banda esquerra del traçat i sense esperar-ho ja estava fora de la cursa en ser atropellat pel francès Fabio Quartararo (Petronas Yamaha). Un cop superat l'ensurt, l'atenció es va centrar en la intensa baralla que tenia Márquez amb Rins.

Ambdós han tingut les darreres setmanes petites picabaralles, que finalment es van poder arreglar, i ahir van tenir un important duel a la pista. Obtenir els 25 punts de la victòria era un botí magnífic per al de Cervera, així que va augmentar el seu ritme fins batre diverses vegades el rècord de la millor volta sobre l'asfalt de Silverstone. A cada empenta seva, però, Rins replicava amb una altra nova plusmarca i no va permetre que Márquez aconseguís la victòria, com finalment va ser en superar-lo en la línia de meta.

Rins es va mostrar especialment emocionat després de la victòria: «He guanyat dues llegendes com Rossi i Márquez», fent referència a les seves dues victòries a Austin i Silverstone, on va batre en duel cada un d'ells.

El germà de Marc, Àlex Márquez, el líder de Moto2, va patir una caiguda i va haver d'abandonar la cursa. La victòria va ser per a Augusto Fernández, amb Jorge Navarro segon. Ells dos, juntament amb Luthi, són els perseguidors de Márquez (181), tots amb els mateixos punts (146).