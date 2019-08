Acaba la reunió entre PSG i Barça per Neymar sense acord però continuaran negociant

La reunió pel retorn de Neymar al Barça ha acabat sense acord. El PSG no ha acceptat aquest dimarts l'oferta de 170 milions d'euros pagats en terminis que ha posat sobre la taula el conjunt blaugrana i demana 100 milions en el moment del traspàs i l'arribada d'Ousmane Dembélé i Nélson Semedo al club parisenc. La informació ha estat avançada pels diaris Sport i Le Parisien.

En la negociació a París han viatjat el CEO del Barça, Óscar Grau, el secretari tècnic Éric Abidal, el directiu de l'àrea esportiva Javier Bordas i l'assessor brasiler André Cury. Per part del PSG han assistit el director esportiu Leonardo i l'assessor del president del club Nasser Al-Khelaïfi, Djamel Bouras.

Tot i que no hagin sortit de la reunió amb un acord, ambdós clubs es mostren optimistes amb el futur de l'operació i s'han emplaçat a seguir negociant en les properes hores. A més, el propi Neymar ja ha començat a pressionar al PSG assegurant-li que només vol marxar al Barça, bloquejant així una possible sortida al Reial Madrid. Aquesta implicació del brasiler ha augmentat les esperances del club blaugrana, que li demanava un gest d'aquestes característiques per a que funcionés l'operació.

Pel que fa els dos jugadors que demana el club parisenc, Semedo és absolutament innegociable i el Barça no té cap intenció de vendre'l. És diferent el cas de Dembélé, un nom que ha sortit per part del club blaugrana, tot i que no acaba de convèncer al PSG les xifres del traspàs. Els repetitius problemes amb el francès han fet que el Barça començi a no veure amb mals ulls la seva sortida del club.