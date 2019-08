El Baxi escombra el Joventut a Artés

Amb molta energia i un triomf ha començat la pretemporada un Baxi que ahir va donar a conèixer en pista els nous fitxatges, amb un excel·lent Jordan Davis que sembla poder ser el relleu natural de Lundberg. Va fer 19 punts, mentre un pletòric Sima en sumava 17. La Penya va començar forta però va acabar claudicant. En tot cas, cal tenir paciència i esperar què ha de passar amb Ryan Toolson i la seva esquena, en els propers dies hi pot haver novetats. Tampoc no van jugar ahir el pivot Kravish, que té molèsties musculars, ni Báez, amb la selecció dominicana.

Intensos després d'un inici tou

El Manresa va sortir amb els joves Frankie Ferrari i Jordan Davis en les posicions exteriors i va tenir poca precisió en els primers atacs del partit. En canvi, la Penya no va perdonar, sobretot des de sota ja que Omic imposava l'alçada. Amb un 0-9 al marcador, Dani Pérez va agafar les regnes com a base i es va notar perquè l'equip va poder guanyar serenitat. A més, Davis va ajuntar potència i efectivitat per oferir els primers punts (5-9) als de Pedro Martínez.

Tot i que l'eslovè Prepelic era un malson, el Baxi ja rutllava i el seu joc ofensiu es tornava més coral, amb aportacions de Sakho i amb els triples de Magarity i Tomàs. Els manresans podien avançar ja per primer cop (13-11) i el tècnic movia la banqueta bagenca amb aportacions estimables. El suec Magarity aportava bàsquets des de fora, l'argentí Vaulet mostrava una lluita incansable a prop de l'anella i Sima s'exhibia guanyant la posició en atac. En defensa, el treball de Jordan Sakho davant del gegant Omic millorava i el retorn a pista de Ferrari era més positiu, amb passades de mèrit i també un parell de cistelles.

El primer quart va acabar amb un 23-24 per a la Penya, però en el segon ben aviat va ser el Manresa qui es posar al capdavant (32-29) amb uns actius Pere Tomàs i Sima. Ni el retorn de Prepelic despertava el Joventu, que veia com Sima feia el 39-31 quan faltaven dos minuts per arribar al descans. Un gran triple de Jordan Davis, desequilibrat i des d'una cantonada, posava un 46-37 en els darrers segons i es va arribar a la mitja part amb 46-39 per als manresans.

Dinou punts amunt

El Baxi va sortir amb una marxa més que el Joventut a la represa, amb uns Jordan Sakho i Magarity fent-se davant els pivots rivals. Un cop més, el suec sortia cap a fora i encertava des de 6,75. Els homes de Pedro Martínez s'escapaven amb un 60-47 després del bàsquet de Dani Pérez, altra vegada gran director de les operacions.

El DS Joventut es va agafar altra vegada a Klemen Prepelic per no quedar massa enrere (64-54) tot i que de nou Yankuba Sima sortia a la pista amb una energia increïble i arribava als 17 punts anotats. El Baxi era el dominador absolut del partit i després d'una safata obra de Davis, amb 68-54 al marcador, Carles Duran va demanar temps mort a 2'41'' per finalitzar aquest tercer període. No hi va haver pas reacció dels verd-i-negres i els del Baxi van arribar a un 75-56 amb els 5 punts seguits de Javi Lucas, jugador que només participarà en la pretemporada. Jordan Davis es movia ara a la perfecció de base i ell mateix posava el 77-59 que va posar colofó a un tercer període de gran nivell manresà.

Ferrari va començar en pista el darrer capítol tot i que aviat va tornar Dani Pérez, que va fer el 80-61 a vuit minuts per acabar. Vaulet i Jou també s'incorporaven en aquest tram i l'argentí seguia en un to molt alt. El Baxi s'acostava als 20 punts de marge tot i que els encerts de Prepelic i Morgan des de l'exterior evitaven la davallada completa de la Penya (84-71).

La victòria en aquest amistós de pretemporada era segura i tan sols calia esbrinar la difèrencia. El triple de Jou posava el 90-71 i per al Manresa l'ensurt va ser que Davis es va lesionar el genoll i va marxar coix cap a la banqueta. Els badalonins no acabaven de rebre de bon grat una derrota que va ser, finalment, per 13 punts (99-86) amb triple final de Pérez.