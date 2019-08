Dani Ruiz és presentat com a nou jugador del Manresa

El CE Manresa va presentar ahir a la tarda el jove davanter Dani Ruiz al local lúdic infantil Circus Party de la capital, col·laborador del club. El futbolista de només 20 anys arriba procedent del Vila-real C i va jugar en les categories inferiors de la Damm.

Tot i ser presentat ahir, Dani Ruiz ja va debutar amb l'equip entrenat per Andreu Peralta el diumenge, en el partit amistós davant el Santa Coloma andorrà (3-1) i, a més, va anotar l'últim gol de l'equip manresà. El jove davanter de Santa Coloma de Gramenet va assegurar en la presentació que «el projecte, amb els jugadors que s'han fitxat, és el d'un molt bon equip» i les seves primeres sensacions amb l'equip han estat positives. A més, es va mostrar sorprès positivament del «gran nivell que té la nostra plantilla».

En ser preguntat per si, venint del Vila-real, tenia més ofertes va contestar que «al final s'acaba el mercat i el meu representant em va mostrar el projecte del Manresa i el trobo interessant. El vaig trobar encara més adient quan vaig anar parlant amb el club». La temporada passada va jugar 19 partits amb el Vila-real C a Tercera Divisió, categoria en la qual seguirà jugant aquesta temporada amb el CE Manresa. Dani Ruiz va afirmar que té «moltíssimes ganes de començar la nova temporada» i queda ben poc perquè així sigui.



El Vic visita Manresa demà

Demà es jugarà el darrer partit de la pretemporada per part del conjunt entrenat per Andreu Peralta. El CE Manresa s'enfrontarà demà (19.30 hores) al Congost davant el Vic abans de l'inici de la lliga, que serà aquest mateix diumenge a Figueres (18 hores) en el retorn del conjunt manresà a la Tercera Divisió estatal. El primer partit al Congost de lliga per part del conjunt bagenc serà el proper 8 de setembre (12 hores) amb la visita del Cerdanyola Vallès FC.

El darrer partit en el Trofeu Internacional de Festa Major va deixar molt bones sensacions de cara a aquesta temporada per part del CE Manresa davant un Santa Coloma que va disputar una fase prèvia de la Lliga de Campions. Sobretot a la segona part, el conjunt manresà va tenir el domini de la pilota i va sortir a atacar per vèncer el conjunt andorrà. La fórmula li va sortir bé a Andreu Peralta i el darrer fitxatge de l'equip va poder gaudir d'un gol.