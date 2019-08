Una delegació del Barça viatja a París per fitxar Neymar

Una delegació del FC Barcelona ha viatjat a París per negociar el fitxatge de Neymar amb el PSG. L'expedició, formada pel CEO del club, Òscar Grau, Eric Abidal i Javier Bordas, ha viatjat aquest matí a la capital francesa per negociar l'arribada del jugador brasiler.



'Le Parisien' explica aquest dimarts que el director esportiu, Leonardo, ha comunicat al club català que estarien disposats a tornar Neymar per 100 milions d'euros més Semedo i Dembélé.



Aquesta proposta està valorada en una forquilla entre 250 i 300 milions d'euros, en funció del preu que es doni a aquests dos jugadors. És a dir, que encaixa en les ambicions manifestades pel PSG, que insisteix que només cedirà a Neymar si obté tant o més que els 222 milions d'euros que va pagar per ell en 2017.



L'onada de lesions que pateix la plantilla -en particular les dels golejadors Kylian Mbappé i Edinson Cavani- accelera la necessitat d'una decisió definitiva.



Sobretot perquè en cas que l'astre brasiler marxi de la capital francesa, el PSG hauria de contractar immediatament a un substitut de garanties.





???? Un equip de @tv3cat enxampa una comitiva del Barça viatjant cap a París: últim assalt per Neymar? https://t.co/ZpFh9TYCU0 pic.twitter.com/W8DmnQyQab — Esport3 (@esport3) August 27, 2019