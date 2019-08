El CE Manresa juga avui l'últim partit de pretemporada amb la visita del Vic

El CE Manresa tancarà avui la pretemporada amb la visita al Congost del Vic per disputar un amistós aquesta tarda (19.30 hores). Aquest serà el novè partit d'una llarga pretemporada, que a grans trets ha deixat bones sensacions al conjunt manresà de cara al seu retorn a la Tercera Divisió estatal. Amb l'únic rival al que s'ha enfrontat i que tindrà com a oponent aquesta nova temporada és l'Europa, amb qui va aconseguir un empat a 1. L'inici de la nova temporada està a punt d'arribar i, de fet, serà aquest diumenge amb l'enfrontament contra el Figueres, en el qual el CE Manresa es desplaçarà fins a la capital de l'Alt Empordà per jugar el partit (18 hores). Aquest dilluns va ser presentat el darrer fitxatge del club: el jove davanter de 20 anys Dani Ruiz, que ja havia jugat amb el club el darrer amistós contra el Santa Coloma (3-1) andorrà i va aconseguir anotar el tercer gol.