«Els entrenaments em deixen baldada, no tinc temps de fer turisme per Madrid»

La presència d'una facultat per iniciar els estudis universitaris que volia cursar ha estat clau en la tria de la futbolista bagenca, que afronta la segona temporada a Primera Divisió amb el doble repte de progressar i de fer-se un nom

Va debutar a la Lliga Iberdrola, la Primera Divisió femenina, amb el Màlaga CF el setembre del 2018, després d'assolir dos campionats d'Europa amb la selecció estatal, el primer amb l'equip sub-17 (el 2015), i el segon amb el conjunt sub-19 (el 2017), a més d'un subcampionat del món sub-20 (el 2018). Enguany, als 20 anys, al Rayo Vallecano, un altre club històric del futbol femení estatal, ha de ratificar la seva progressió.



El fitxatge pel Rayo Vallecano, un equip que ha estat tres vegades campió de lliga i una de la Copa de la Reina, li permet compatibilitzar els seus anhels esportius i formatius.

Aquesta era una qüestió fonamental per a mi. Durant les dues temporades que he estat a Màlaga, he cursat un cicle formatiu de grau superior de tècnic en Animació d'Activitats Físiques i Esportives (TAFAD). El següent pas era estudiar Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE) a la universitat. I, efectivament, l'oferta del Rayo em permet continuar a la Lliga Iberdrola i iniciar la formació universitària que he escollit.

Es va plantejar continuar a l'equip andalús tot i el descens?

Inicialment, sí. La Lliga Iberdrola va finalitzar el primer diumenge de maig, però els estudis em van retenir a Màlaga fins a finals de juny. Durant aquest període, em vaig reunir dues o tres vegades amb el coordinador de l'àrea de futbol femení de l'entitat, Mario Rueda. No poder estudiar CAFE a la Universitat de Màlaga va determinar la meva decisió.

La trajectòria de l'equip andalús es mereixia el càstig del descens a la Lliga Reto Iberdrola, categoria de nova creació?

Vam cometre l'error de deixar els deures per a l'últim moment. Podíem segellar la permanència a la darrera jornada i, de fet, vam derrotar el Rayo, com a locals, remuntant un marcador advers (4 a 2). Però depenien d'altres resultats i el triomf del Madrid CFF sobre l'Athletic de Bilbao (2 a 0) va sentenciar un descens molt dolorós pel club i per la ciutat de Màlaga.

El seu últim rival és ara el seu nou equip.

A finals de juny, en marxar de Màlaga, el meu futur esportiu estava encara per decidir. Vaig rebre ofertes d'equips de la Lliga Reto Iberdrola, però preferia jugar a la màxima categoria. A més, no m'imaginava jugant contra el Màlaga CF. Estic molt agraïda al club andalús per com em va acollir. A meitat de juliol va sorgir l'oferta del Rayo i vaig tramitar la preinscripció per a la Universitat d'Alcalá. L'acord amb el club, per una sola temporada, es va tancar a final de mes.

L'equip madrileny inicia un nou cicle?

Continuen a l'equip setze jugadores de la temporada passada i s'han fet sis fitxatges. Els canvis més significatius s'han produït a la banqueta. No es va renovar a l'entrenadora, Irene Ferreras, i la tècnica que la va rellevar, Jessica Rodríguez, va ser destituïda ara fa dotze dies.

Han viscut un canvi d'entrenadora deu dies després d'haver iniciat la pretemporada?

El club va considerar que la manera de treballar de la tècnica catalana no encaixava amb la filosofia de l'entitat i Juanma Barroso, director esportiu del planter i de futbol femení, va decidir prescindir-ne. El seu substitut, Carlos Santiso, és un tècnic format a la casa i en els entrenaments hem guanyat en intensitat.

Com és la seva vida quotidiana a Madrid?

Resideixo al barri de Vallecas, en un pis habilitat pel club, que comparteixo amb la portera aragonesa Patricia Larqué, la davantera de Montenegro Sladjana Bulatovic i una altra compa-nya. Vivim a cinc minuts de la ciutat esportiva del club i a mitja hora en cotxe de la Universitat d'Alcalá de Henares. La convivència amb les companyes és immillorable, però les dues sessions d'entrenament diàries ens deixen baldades i no tenim ni temps ni esma per visitar i conèixer Madrid.

A Màlaga, Adriana Martín li va facilitar l'adaptació. Coneixia alguna de les seves noves companyes d'equip?

Només Saray García, la migcampista de 34 anys que el curs passat va jugar a l'EDF Logronyo. Ha retornat al club on va jugar sis exercicis i és la persona que m'ajuda a adaptar-me amb rapidesa.

La temporada passada va participar en 22 dels 30 partits de lliga. Quin creu que serà el seu rol al Rayo Vallecano?

En els tres amistosos que hem jugat fins ara, i en el triangular amb el Pozoalbense i el Santa Teresa, he tingut minuts i m'he sentit còmoda. A la plantilla, hi ha jugadores amb un altíssim nivell tècnic i jugar al seu costat és fàcil. A l'equip, però, hi ha molta competència i som sis jugadores per dues o tres posicions, segons el sistema de joc pel qual s'opti.

La segona temporada de Paula Fernández a la Lliga Iberdrola ha de ser la de la consolidació.

Aquest és un curs per aprendre, millorar i gaudir de jugadores excepcionals sense renunciar a jugar quants més minuts, millor. El treball diari determinarà el meu futur a la màxima categoria.

Com valora la creació de la Lliga Reto Iberdrola?

És un encert. El salt de l'antiga Segona Divisió, ara rebatejada com a Primera Nacional, a la màxima categoria era excessiu.

Quines seleccions l'han fet xalar amb el seu joc al mundial?

Les jugadores dels Estats Units s'han mostrat molt competitives, però equips com Holanda, França i, fins i tot Itàlia, han practicat un gran joc. Espanya ha demostrat que pot competir amb l'equip estatunidenc i amb qualsevol altre.

L'interès de clubs com el Reial Madrid per tenir un equip a la lliga es bo pel futbol femení?

En facilita la difusió i la popularització, però la seva aparició no ens hauria de fer oblidar el treball que han desenvolupat, des de fa anys, clubs com el Màlaga, el Rayo Vallecano o l'Espanyol.