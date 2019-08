El PSG i el Barça no tanquen l'acord per Neymar però continuen negociant

Sembla que per fi el serial Neymar arriba a la seva recta final. Les negociacions que d'ahir entre Barça i PSG no van acabar amb un acord tancat, però cada vegada són més a prop. Ambdós clubs es van instar a seguir negociant en les properes hores i fins i tot avui podria acabar-se certificant la volta del brasiler al Barça dos anys després de la seva aventura parisenca, que no ha fet més que donar-li mals de cap tant al futbolista com al conjunt francès.

Per part del FC Barcelona van viatjar a París per negociar el CEO de l'equip, Óscar Grau, el secretari tècnic, Éric Abidal, l'assessor brasiler André Cury i el directiu de l'àrea esportiva, Javier Bordas. Aquest últim va assegurar que «cada vegada som més a prop» amb el PSG, que va enviar a la reunió el director esportiu, Leonardo, i l'assessor del president del club, Nasser Al-Khelaïfi, Djamel Bouras. A més també ha estat present en la reunió el representant de Neymar, Pini Zahavi.

Segons les darreres informacions de Le Parisien i Sport el Barça hauria ofert 170 milions d'euros per incorporar-lo aquesta temporada i a pagar en dos terminis entre 2020 i 2021. El PSG sembla disposat a acceptar aquesta xifra per deixar marxar Neymar, però demana que es faci un pagament complet el primer any. El nom de Dembélé també està sobre la taula, però la intenció es poder acordar una xifra econòmica.



El Madrid queda bloquejat

Una dels motius de l'optimisme dins l'entitat blaugrana és que l'arribada de Neymar al Reial Madrid està bloquejada. El mateix futbolista hauria demanat a Leonardo que només acceptés un traspàs al seu anterior club, ja que el seu desig és tornar amb els seus excompanys d'equip. Aquesta col·laboració del brasiler no només tanca la porta a la seva arribada al club blanc, sinó que també augmenta les opcions del Barça per aconseguir el jugador. La idea tant del Barça com del PSG és poder tenir signat l'acord abans del divendres o el mateix dia.

Entre avui i demà tindrem més informacions del cas Neymar, ja que els dos clubs volen tancar l'operació al més aviat possible i no hi hagi gaires complicacions d'última hora. Un dels esculls per al PSG és que ha de consultar l'operació directament a Qatar, ja que l'emir Al-Thani ha de beneir totes les accions contractuals que es produeixen dins el club francès.

Qui sembla totalment descartat que entri en l'operació és el lateral Nélson Semedo. El portuguès és absolutament imprescindible per als interessos del Barça i no tenen cap intenció de vendre'l a un altre equip ni d'incloure'l en el traspàs de Neymar. De fet, un altre equip que volia aconseguir els serveis de Semedo era l'Atlètic de Madrid, que el volia incloure en el preu per l'arribada de Griezmann al conjunt blaugrana.

A més, el Barça podria accelerar la marxa de Rakitic a la Juventus per fer espai salarial a Neymar i fins i tot el club blaugrana es planteja que pugui sortir Arturo Vidal, que va arribar procedent del Bayern de Munic la temporada passada i podria disposar de menys minuts aquest any a causa de la congestió que hi ha al mig del camp. Les dues suplències consecutives dels dos jugadors han provocat que també ells vegin complicada la seva continuïtat al Barça jugant amb freqüència.