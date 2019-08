Sisè lloc per equips al Mundial de parapent de Xevi Bonet i Sergi Claret

Xevi Bonet i Sergi Claret van participar en el Mundial de parapent que es van disputar a Krushevo (Macedònia del Nord), on anteriorment ja s'havia organitzat un europeu. Els dos manresans hi van participar amb la selecció estatal i van obtenir la sisena posició per equips. En individual, Claret va ser 39è i Bonet 40è.

Xevi Bonet es va mostrar decebut perquè «una errada meva va impedir que aconseguíssim un podi i em sap greu pels meus companys». A més, el conjunt estatal tenia un petit desavantatge respecte dels seus principals competidors. «Als mundials en cada selecció hi participen tres nois i una noia. Malauradament, cap noia es va poder classificar per al Mundial i érem una persona menys que els nostres rivals, que també van aconseguir aquesta posició gràcies al bon paper de les noies». Bonet és un habitual dels mundials i europeus de parapent, on participa des del 1993 i només se n'ha perdut un parell. «Tot i que el resultat podria haver estat millor, estem molt contents de com va funcionar tot. Sempre és una gran experiència participar en un mundial de parapent i més fent-ho amb uns companys amb els que tens tan bona sintonia». Francisco Javier Reina Lagos va ser el company amb qui van competir en aquest campionat els dos manresans i la seva actuació va ser excel·lent, amb una més que meritòria 10a posició en la classificació individual. Els manresans ja es preparen per poder classificar-se en l'europeu que es disputarà l'any que ve, i s'alternaran cada temporada Mundial i Campionat d'Europa.