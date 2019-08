Triple aposta de l'Egiba per al Mundial

El 30% del potencial actual de la gimnàstica artística femenina estatal, en categoria absoluta, es forma a Manresa. Els càlculs són clars. Tres de les deu gimnastes que dissabte es juguen la presència als propers Campionats del Món de Stuttgart, que se celebren entre el 4 i el 13 d'octubre, són del Club Egiba. I potser alguna d'elles integrarà la llista de sis representants de l'equip estatal a la ciutat alemanya. Andrea Carmona, de Fonollosa, i les gironellenques Lorena Medina i Carla Font se la jugaran en un control, el que es fa a Madrid, que representa també el primer pas per ser presents l'any que ve als Jocs de Tòquio.



Deu candidates

De tota manera, el pas de dissabte, tot i que és important, no és decisiu. En aquest control, la seleccionadora espanyola, Lucía Guisado, ha de triar les sis esportistes que formaran l'equip estatal per al Mundial. Aquestes hauran de lluitar pels nou bitllets lliures que donen accés als Jocs de Tòquio. I encara que ho aconseguissin, la seva plaça no seria fixa, ja que la mateixa seleccionadora podria apostar per altres companyes seves per al torneig olímpic.

De tota manera, el primer pas és important. Carmona, Medina i Font hauran de competir amb cinc gimnastes que es preparen al Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Madrid. Es tracta de la campiona d'Espanya, Ana Pérez, Roxana Popa, Marina González, Alba Petisco i Emma Fernández. A més, també hi haurà Cintia Rodríguez (Centre de Tecnificació de les illes Balears) i Alba Asensio (de l'Hospitalet). Sis d'elles seran a Stuttgart i la decisió es donarà a conèixer dilluns que ve.

L'entrenador de l'Egiba Xavier Casimiro té esperances que «alguna d'elles hi pugui entrar, tot i que per edat potser no els toca. L'Andrea i la Carla tenen 17 anys, i la Lorena, 16. D'altres components de l'equip estatal en tenen 23 o 24 i es troben en el segon cicle olímpic. Aquestes són les que han de portar el pes de l'equip».

Sembla que Carmona, que ja va anar a l'anterior Mundial de Doha, és qui té més possibilitats, però la seva recent lesió li pot pesar. Es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret i, malgrat que està recuperada, la seleccionadora podria apostar per algú altre que ara mateix tingui més rodatge.



Tacticisme en la tria

El format del Mundial és de cinc gimnastes disponibles (la sisena és suplent) per a la competició per equips. D'aquestes, en competeixen quatre per aparell i compten les tres millors notes. Davant d'aquesta tàctica, la seleccionadora ha de buscar les màximes notes. Per exemple, Carla Font podria tenir un rendiment general no tan bo com alguna companya, però té un potent exercici de salt, que li va donar el Campionat d'Espanya, i Guisado hi podria apostar. També té les seves possibilitats una Lorena Medina que ja va ser amb l'equip espanyol a la Challenge Cup de Bèlgica.

Segons Casimiro, «hi ha tres places gairebé fixes per a Ana Pérez, Cintia Rodríguez i Roxana Popa. Les altres estan més obertes». Un cop es faci pública la llista, començarà una concentració d'un mes a Madrid, també amb els entrenadors. Casimiro valora que «el club està demostrant que el projecte va endavant, amb el 30% de la presència de gimnastes nostres de l'equip absolut femení. Més enllà que ara siguin triades o no, els servirà d'experiència per als propers anys, en què hauran d'assumir més protagonisme, i també esperona totes les nenes que venen dar-rere, amb una gimnàstica de promoció molt potent».