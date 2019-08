La Vuelta afectarà durant tres hores el trànsit a Manresa i sis a Igualada

L'edició 2019 de la Vuelta afectarà aquest dissabte el trànsit a Manresa, Igualada i altres poblacions de la Catalunya Central a causa de l'etapa que comença a Valls i finalitza a Igualada.

La capital del Bages patirà una afectació de mobilitat durant tres hores (de les 14 a les 17 h) a causa del pas de la Vuelta pel sud de la trama urbana de Manresa, que afectarà tres carrers: Francesc Moragas, plaça del Mil·lenari i passeig del Riu. També es tallarà la C-55 des de Sant Pau fins a Monistrol de Montserrat, passant per Castellgalí, el carrer del davant de l'estació de la Renfe i un breu tram de la carretera de Cardona. El recorregut que farà la Vuelta a Manresa és el mateix que es va realitzar l'any 2012, quan una de les grans voltes ciclistes va passar per la capital bagenca en l'etapa 9 d'aquella edició amb inici a Andorra i final a Barcelona.

La prova arribarà a Manresa des de Sant Joan de Vilatorrada per la C-55, quan arribarien seguidament al pas inferior de la C-25 quan passa a ser la C-37z. Entraran a la capital bagenca per la car-retera de Cardona en direcció a Igualada baixant per Francesc Moragas, plaça del Mil·lenari i passeig del Riu. Seguirà pel pont de Sant Francesc i passant pel car-rer que passa pel davant de l'estació de la Renfe, i acabarà en una cruïlla direcció Barcelona per la C-55.



Aturada tècnica per la caravana



A més, a Manresa també hi haurà una de les aturades tècniques per la caravana, en el quilòmetre 115 de la vuitena etapa de la Vuelta.

No serà l'única zona afectada en el trànsit pel pas de la Vuelta, ja que Igualada tindrà tallades les carreteres des de les 14 h fins a les 20 h, ja que és on conclourà l'etapa. La cursa entrarà a la capital de l'Anoia per l'avinguda Montserrat i passarà pel davant de l'estació d'autobusos i pel passeig Verdaguer, per pujar cap al carrer Lleida abans de tombar a l'esquerra en direcció al Parc Central. No només hi haurà molts carrers tallats, sinó que l'ús dels guals de vehicles quedarà restringit de les 9 a les 20 h. D'altra banda, atès que l'estació d'autobusos d'Igualada es veurà afectada per l'esdeveniment, hi haurà una aturada provisional per donar servei als usuaris de transport públic interurbà.



Esprint intermedi a Sant Joan



Un dels passos més destacats que tindrà la Vuelta per la regió central és l'esprint a meitat de l'etapa que hi haurà a Sant Joan de Vilatorrada. L'etapa baixa des de Sant Martí Sesgueioles, passant per Calaf per la N-141b, i s'endinsa al Bages per Fonollosa i Canet de Fals en el pas inferior de la C-25 que passa a ser la BV-3008. Abans d'arribar a Fonollosa, hi haurà una recollida de residus. Per aquesta carretera arribarà l'esprint, que serà abans de la rotonda d'entrada a la localitat santjoanenca per la zona esportiva, on hi ha l'estadi municipal i el pavelló. D'allà marxaran ja de camí a Manresa per la C-55. Després de la capital bagenca passarà per Castellgalí i Monistrol de Montserrat, on arribaran a l'únic port de l'etapa, al quilòmetre 139,4.

Abans d'arribar a Igualada també es tallarà un petit tram de l'A-2, de camí a la capital anoienca, a més de l'N-II un cop hagin baixat del port passant per Montserrat Parc. Aquesta etapa serà la vuitena de la Vuelta, amb inici a Valls i tindrà 166,9 quilòmetres.

El dia abans hi haurà una etapa amb inici a Onda (Castelló) i final a Mas de la Costa, del municipi de Llucena, de 183,2 quilòmetres i un total de cinc ports, una de les etapes més destacades.