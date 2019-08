L'Espanyol fa bo el triomf de l'anada i avui serà al sorteig de la Lliga Europa

L'Espanyol serà avui en un sorteig d'una fase final d'una competició europea dotze anys després del dar-rer cop. El conjunt del surienc David Gallego va patir només el just per fer fora del torneig els ucraïnesos del Zorya i fer bo el 3-1 del partit d'anada a Cornellà. L'entrenador bagenc, eufòric després del partit, va exclamar que «això només és el principi. Pericos, som a Europa i a gaudir-ho perquè això és històric, no passa cada dia».

El partit no va ser fàcil a l'inici per als blanc-i-blaus. Gallego va alinear jugadors per intentar tenir la possessió de la pilota, amb Marc Roca, Sergi Darder i Esteban Granero, però l'esfèrica va ser local en un inici en què el Zorya va disposar de més oportunitats de gol. De tota manera, no les va aprofitar i va arribar el gol espanyolista, que ho va canviar tot. Darder va servir amb el guant que té al peu esquerre i Ferreyra, de cap, va rematar a la xarxa.



Tot més fàcil



Amb el gol, ja semblava que tot estava fet, però a l'inici de la represa Lednev va empatar després d'una autopassada elevada, un control orientat amb l'esquerra i un xut que no es va aturar fins a tocar la xarxa.

El duel entrava en una fase perillosa, en què un altre gol dels ucraïnesos deixava el duel a prop de la pròrroga, però tot seguit Matías Vargas ho va deixar tot sentenciat amb un contraatac i després d'una passada de Marc Roca. El gol final de Rusyn, jugador que es va perdre el partit d'anada per culpa d'una expulsió en el duel de l'anterior ronda contra el CSKA de Sofia per treure's la camiseta, va ser una anècdota.

Avui, a Montecarlo, dotze anys i tres mesos després de perdre la final de Glasgow, l'Espanyol busca tres rivals per a una fase de grups que s'ha treballat molt.