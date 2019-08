L'Espanyol queda enquadrat en un bon sorteig amb tres equips de l'est

L'Espanyol ha tingut un sorteig relativament assequible de l'Europa League. Els del surienc David Gallego han quedat enquadrats en el grup H i s'hauran d'enfrontar al CSKA de Moscou, al Ludogorets búlgar i al Ferencváros hongarès. El gran inconvenient del conjunt blanc-i-blau amb aquest grup seran els llargs desplaçaments que haurà de fer l'Espanyol fins a l'est.

El conjunt blanc-i-blau s'enfrontarà per primera vegada a equips de Bulgària i Hongria a Europa. Ambdós són rivals que, a priori, seran assequibles pels de David Gallego. Amb el CSKA, un dels millors equips de Rússia, no s'ha enfrontat mai, però l'any 2006, amb Lotina d'entrenador, van viatjar a Moscou per enfrontar-se al Lokomotiv, partit el qual va guanyar 0-1 amb gol de Tamudo.

Els rivals de Sevilla i Getafe, els altres dos conjunts estatals que participaran en l'edició d'enguany de la Lliga Europa, també són fàcils, sobretot pels de Julen Lopetegui que tindran el que és probablement el grup menys complicat de la competició. L'Apoel xipriota, el Qarabag d'Azerbaidjan i el Dudelange luxemburguès. Els de Bordalàs s'hauran d'enfrontar al Basilea suís, el Krasnodar rus i el Trabzonspor turc.

Així han quedat tots els grups de l'Europa League:

Grup A: Sevilla (Espanya), Apoel (Xipre), Qarabag (Azerbaidjan) i Dudelange (Luxemburg)

Grup B: Dinamo de Kiev (Ucraïna), Copenhaguen (Dinamarca), Malmö (Suècia) i Lugano (Suïssa)

Grup C: Basilea (Suïssa), Krasnodar (Rússia), Getafe (Espanya) i Trabzonspor (Turquia)

Grup D: Sporting (Portugal), PSV (Holanda), Rosenborg (Noruega) i LASK (Àustria)

Grup E: Lazio (Itàlia), Celtic (Escòcia), Rennes (França) i Cluj (Romania)

Grup F: Arsenal (Anglaterra), Eintracht Frankfurt (Alemanya), Standard de Lieja (Bèlgica) i Vitoria Guimaraes (Portugal)

Grup G: Porto (Portugal), Young Boys (Suïssa), Feyenoord (Holanda) i Rangers (Escòcia)

Grup H: CSKA de Moscou (Rússia), Ludogorets (Bulgària), Espanyol (Espanya) i Ferencváros (Hongria)

Grup I: Wolfsburg (Alemanya), Gent (Bèlgica), Saint-Etienne (França) i Olexandriya (Ucraïna)

Grup J: Roma (Itàlia), Monchengldbach (Alemanya), Istanbul Basaksehir (Turquia) i Wolfsberger (Àustria)

Grup K: Besiktas (Turquia), Braga (Portugal), Wolverhampton (Anglaterra) i Slovan de Bratislava (Eslovàquia)

Grup L: Manchester United (Anglaterra), Astana (Kazakhstan), Partizan (Sèrbia) i AZ Alkmaar (Holanda)