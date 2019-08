Manresa és en converses amb la Volta per acollir el 2020 un dels finals d'etapa del centenari de la cursa

vuit anys després, la Volta a Catalunya podria tornar a tenir final d'etapa a Manresa. La capital del Bages, que aquest dissbate veurà el pas dels corredors de la Vuelta a Espanya entre les 16 i les 16,25 hores en la vuitena etapa amb final a Igualada, és la ciutat de Catalunya amb més arribades de la Volta, només superada per Barcelona. Són 51 les vegades que la cursa catalana ha arribat a Manresa, batejada com Ciutat Pubilla, en els anys 60 i 70 quan gairebé sempre hi tenia final d'etapa. En el 2020, la Volta se celebrarà del 23 al 29 de març en la seva edició número 100, una xifra rodona que ha empès tant a l'ajuntament de Manresa com la Secció Ciclista de la Unió Esportiva de Sants, l'entitat organitzadora, a tenir interès en una arribada que no es veu des del 2012, quan la meta es va instal·lar a la Muralla del Carme.

Les converses estan avançades però s'han de culminar. Per a l'ajuntament de Manresa una prioritat és aconseguir un finançament, potser amb col·laboració de patrocinadors, per completar el pressupost de 40.000 euros que val portar la Volta. Cal recordar que en el 2012 es va buscar la fòrmula de compartir despeses (50.000 euros) amb Sant Fruitós de Bages, que va ser l'indret de sortida , el 24 de març de la següent etapa. De moment, hi ha alguns finals d'etapa confirmats de la Volta del 2020 com Banyoles, Vallter 2000 o Port Ainé. La vinculació del Manresa amb el ciclsime té una història de més d'un segle i de la ciutat han sortit grans campions com Josep Pesarrodona (vencedor de la Vuelta del 1976) o Francesc Sala, campió d'Espanya de ciclocros en vàries ocasions. Darrera dels 51 finals d'etapa de Manresa a la Volta hi ha les 42 de Lleida, les 36 de Tortosa, les 29 de Reus i les 28 de Tarragona. La Volta ha arribat 20 vegades a Girona.

Pel que fa a la Vuelta que demà arriba a Igualada, el pas per Manresa serà a partir de les 16 hores entrant per carretera de Cardona, passant després per Francesc Moragas, palaça del Mil·lenari i Passeig del Riu. La caravana publicitària circularà per Manresa a les 14,40 hores. A partir de les 16,41 és preveu que els corredors coronin l'Alt de Montserrat de 2a categoria i l'arribada dels ciclistes a Igualada, entre les 17,22 i les 17,50 hores.