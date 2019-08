El Manresa FS s'acosta a la final amb victòria a Ripollet

El Manresa FS va guanyar en el primer partit de la pretemporada, anit davant l'Escola Pia i en un matx corresponent al Torneig de Ripollet. L'equip de Manuel Moya, en el grup B, es va imposar per un mínim 4-3 i, si avui és capaç de derrotar l'Inter Movistar B, al Pujolet i en el marc del Trofeu les Codines, es classificarà per jugar la final del Torneig de Ripollet, de nou al Pavelló Joan Creus de la població vallesana, diumenge a partir de les 13.30 hores.

Anit, els manresans van palesar que es troben tot just a l'inici de la seva preparació, tot i que l'equip de Manuel Moya va mostrar una bona disposició en pista, i que hi ha un treball als entrenaments que es comença a notar.

El primer gol, a càrrec d'Aaron, no va arribar fins al minut 13 de joc, però els sabadellencs van fer l'1-1 uns segons després, quan la pilota va rebotar en el porter Aleix en un rebuig. Els manresans no van perdre la concentració i l'eficàcia de Josan, i Lavado va situar el 3-1 en el marcador abans del descans.

La segona part va tornar a ser molt anivellada, però l'Escola Pia va estar més afinada i va assolir el 3-3 amb dos gols, un dels quals de penal. El partit es va decidir en els darrers minuts. El Manresa FS va fer el definitiu 4-3, gràcies a Josan, i va saber aprofitar la superioritat numèrica davant una Escola Pia que va acabar cedint.



El 41è Trofeu les Codines, avui

El Manresa Futbol Sala presentarà la plantilla aquest vespre al Pujolet en el que serà la 41a edició del Trofeu les Codines. Després de l'acte protocol·lari començarà el partit contra l'Inter Movistar B, a partir de les 20.45 hores.

Abans hi haurà, també al pavelló manresà, un partit que és vàlid per al Trofeu Internacional Juvenil de Ripollet, amb l'Sporting de París contra el Manresa FS, des de les 18 hores. Dissabte hi haurà més partits del torneig juvenil.