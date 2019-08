Pep Guardiola li dóna el seu condol a Luis Enrique durant una roda de premsa

"No tinc paraules", deia Pep Guardiola, i és que no hi ha paraules per a tractar una cosa així. Tothom ha volgut transmetre-li el seu condol a Luis Enrique després de l'ocorregut dijous passat.

Pep Guardiola va voler transmetre el seu missatge d'ànim abans de la roda de premsa. L'entrenador del Manchester City va detenir el començament de l'entrevista per a enviar el seu dol: "en nom de la família del Manchester City, de la meva família i de mi també, les meves més sentides condolences. No tinc paraules"

Tot el món de l'esport es va bolcar amb l'asturià: minut de silenci en l'entrenament del Reial Madrid, Rubi en la roda de premsa del Betis, Sergio Scariolo i Rudy Fernández€ Tots han sentit la pèrdua de Xana.